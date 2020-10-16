İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi'nin ilk fazı açılıyor: Öğrencilerin tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor

Başakşehir’de klasik Türk mimarisi örnek alınarak inşa edilen ve inşaatı tamamlanan ilk fazın açılışının gerçekleştirileceği Külliye ile İHÜ; en yeni teknolojik imkanlarla donatılan modern fakülte binaları ve derslikleri, kongre ve konferans salonları, konforlu yurtları, kütüphanesi, yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla bir “kampüs üniversitesi” hüviyetine kavuştu.

Salgın tedbirleri kapsamında İbn Haldun Üniversitesi’nde Güz-2020 Dönemi dersleri uzaktan eğitim yoluyla sürdürülüyor. Öte yandan 2020-2021 Güz Dönemi’nde yürütülecek uzaktan eğitim sürecinde İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi ve Kütüphane imkânları tüm öğrencilerin, akademisyenlerin ve araştırmacıların kullanımına açık olacak.

Gazetecilerin Külliye ziyaretinden bir kare.

İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi, hem ders dem de ders dışı tüm ihtiyaçlara cevap veriyor

İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi, öğrencilerin ve akademik kadronun hem ders hem de ders dışı tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. Bu kapsamda İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi’nde; en son teknolojiyle donatılan derslikler ve konferans salonları, spor alanları, etkinlik ve dinlenme alanları, bisiklet yolları ve park alanları, Türk-İslam mimarisinde önemli bir yeri olan iç ve dış avlular teşkil edilerek nitelikli peyzaj düzenlemeleri yapıldı.

Eğitim-öğretime dair fiziki imkânlar

Külliye’nin 1. fazında inşası tamamlanan mevcut binalarda toplam 101 adet sınıf bulunuyor. Sınıflar farklı büyüklüklerde olup 12-20-30-54 kişilik sınıflar mevcuttur. Ayrıca Külliye’de 4 adet bilgisayar laboratuvarı ve 1 adet psikoloji laboratuvarı bulunuyor. 2 adet 180’er kişilik amfi, daha çok Hukuk Fakültesi öğrencilerinin kullanacağı konsept bir sınıf ve 1 adet 412 kişilik konferans salonu yer alıyor.

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Külliyede öğrenci yurtları, sosyal donatılar ve imkanlar

Külliyede öğrenci kulüplerinin ve öğrencilerin sosyal faaliyetlerinde kullanımı için 837 metrekarelik kapalı bir alan ayrıldı. Külliyede ayrıca fakülte ve Diller Okulu kantinlerinin yanı sıra Merkez Kafeterya da hizmet verecek.

İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi’nde kız ve erkek yurtları yer alıyor, yurtlarda; 361 kız, 382 erkek olmak üzere 743 öğrenci konaklayabilecek. Yurt binalarının içerisinde sosyal alan olarak kızlar için aerobik ve erkekler için fitness salonları, hobi mutfakları, okuma alanları ve dinlenme alanları bulunuyor. Yurt binalarının kuzeyinde 1 adet halı saha, 1 adet basketbol sahası ve 1 adet tenis kortu bulunuyor.

Yurtlar bölgesinden fakülte bölgesine uzanan ve fakülte bölgesi çevresini dolanan bisiklet yolu, Türkiye’nin en uzun bisiklet yoluna sahip olan Başakşehir Belediyesi’nin bisiklet yoluna entegre olup, halihazırda Külliye’de 100 kadar bisiklet parkı bulunuyor.

“Engelsiz” Külliye

İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi, “Engelsiz Üniversite” kriterlerine uygun olarak inşa edildi. Bu çerçevede tüm yol ve kaldırım birleşim yerleri hemyüz yapılarak engelli geçişi kolaylaştırıldı, görme engelliler için de yönlendirme uygulamaları yapıldı.

65.000 metrekare yeşil alan

Külliyede kullanıma açılan 1. fazın açık alanlarının yüz ölçümü 138.062 metrekare, kapalı alanlarının yüz ölçümü 67.000 metrekaredir. Ayrıca 65.000 metrekare yeşil alana sahip olan Külliye’de, 4.500 metrekarelik bir alana birçok meyve türünden 124 adet meyve ağacı dikildi.

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Ulaşım imkânları

Şu anda yapımı devam eden Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının İbn Haldun Üniversitesi durağı Külliye’nin giriş binasına 700 metre mesafede. Bu hattın inşası 2021 yılı sonunda tamamlanacak. Ayrıca Üniversitenin ana girişinde yer alan otobüs durağı, bölge otobüslerinin güzergahı arasında yer alacak.

Külliye klasik Türk mimarisine uygun şekilde inşa edildi.

Külliyede önümüzdeki dönem planlamaları

Külliyenin inşaatı devam eden 2. ve 3. fazlarında İbn Haldun Korusu, Spor Merkezi, Öğrenci Yaşam Merkezi, Yurt Binaları ve fakülte binaları yer alacak.

12 Ekim 2020’de temeli törenle atılan Spor Merkezi’nde kapalı basketbol sahası, kapalı halı saha, kapalı yüzme havuzu, kapalı tenis kortu, güreş salonu, fitness salonları, okçuluk alanı, sauna, buhar odası ve tuz odasının yer alması planlandı.

Ayrıca İbn Haldun Korusu olarak isimlendirilen vadide hobi bahçeleri yapılacak.

Projelendirme aşamasında Mimar Sinan eseri Atik Vâlide Sultan Külliyesi yerinde incelendi

En fazla 4 katlı ve 16-17 metreden yüksek bir binanın yer almadığı İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi, Başakşehir’de klasik Türk mimarisi örnek alınarak inşa edildi. Projelendirme aşamasında Mimar Sinan’ın en önemli eserlerinden olan Üsküdar Atik Vâlide Sultan Külliyesi yerinde incelenen, burdaki ve diğer bazı tarihi külliyelerdeki önemli bir kısım mimari özelliklerin uygulandığı İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi’nin tamamlanan 1. fazında yeşil alan, peyzaj ve çevre düzenlemeleri de tamamlandı.

Külliyenin 2. ve 3. faz inşaatları ise devam ediyor.