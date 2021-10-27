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POLİTİKA

İbrahim Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kalın ve Sullivan arasında gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler, F-35/F-16 meselesi, küresel iklim değişikliği, Afganistan, Suriye, Libya, Yukarı Karabağ, Yunanistan, Doğu Akdeniz ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.

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Haber Merkezi DHA
İbrahim Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

Görüşmede ikili ilişkiler, F-35/F-16 meselesi, küresel iklim değişikliği, Afganistan, Suriye, Libya, Yukarı Karabağ, Yunanistan, Doğu Akdeniz ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında Glasgow İklim Zirvesi marjında gerçekleşmesi planlanan ikili görüşmenin konuları ve detayları da konuşuldu.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında Glasgow İklim Zirvesi marjında gerçekleşmesi planlanan ikili görüşmenin konuları ve detayları da konuşuldu.

İLİŞKİLERİN STRATEJİK ÖNEMİ VURGULANDI

Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik öneminin vurgulandığı görüşmede tarafların konuları karşılıklı saygı, anlayış ve ortak çıkarlar çerçevesinde ele alması gerektiği ve uluslararası anlaşmalara riayet etmenin önemi ifade edildi. Afganistan’da ortaya çıkan insani krizin önlenmesi ve istikrar ortamının sağlanması adına Türkiye’nin Afganistan halkına yardım etmeye ve uluslararası toplumla işbirliği içerisinde olmaya devam edeceği belirtildi.

ORTAK ADIM ÇAĞRISI

Yukarı Karabağ’ın işgalden kurtarılmasının ardından Kafkaslarda barış, istikrar ve kalkınma için atılacak ortak adımlar üzerinde duruldu. Ayrıca Türkiye'nin sınır güvenliğini ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden PYD/YPG/PKK ve DEAŞ dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı kararlı mücadelenin devam edeceğinin altı çizildi.

İŞBİRLİĞİ VE DAYANIŞMA MESAJI VERİLDİ

İki NATO müttefiki olarak Türkiye ve ABD’nin iklim değişikliği, terör, göç, salgın hastalıklar gibi küresel ve bölgesel tehditler karşısında işbirliği ve dayanışma içerisinde hareket etmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı. Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik öneminin vurgulandığı görüşmede tarafların konuları karşılıklı saygı, anlayış ve ortak çıkarlar çerçevesinde ele alması gerektiği ve uluslararası anlaşmalara riayet etmenin önemi ifade edildi.

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