İbrahim Kalın'dan Joe Biden'a yanıt: Ermenistan'dan da işgali durdurmasını ister miydiniz?

ABD başkan adayı Joe Biden, dün sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Dağlık Karabağ ile bir çağrıda bulunmuştu. Biden, "Dağlık Karabağ'da ve çevresinde can kayıpları hızla artarken Trump yönetimi, Ermeni ve Azeri liderleri derhal tansiyonu düşürmeye çağırmalı. Ayrıca Türkiye gibi ülkelerden bu çatışmanın dışında kalmalarını talep etmeli." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Biden'ın sözlerini alıntılayarak ifadelere sert tepki gösterdi. Kalın şu ifadeleri kullandı: "Ermenistan'dan da işgali durdurmasını ister miydiniz? Yoksa sadece Ermeni lobisinin karalama kampanyalarına boyun mu eğerdiniz?"

Would you ask Armenia to end the occupation too? Or would you simply cave in to the smear campaigns of the Armenian lobby? @JoeBiden https://t.co/uJseILQbDx — Ibrahim Kalin (@ikalin1) September 30, 2020

