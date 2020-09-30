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Gündem İbrahim Kalından Joe Bidena yanıt Ermenistandan da işgali durdurmasını ister miydiniz?
POLİTİKA

İbrahim Kalın'dan Joe Biden'a yanıt: Ermenistan'dan da işgali durdurmasını ister miydiniz?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Joe Biden'ın Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan'a destek veren Türkiye'nin, çatışmanın dışında kalması gerektiği açıklamalarına yanıt verdi. Kalın, "Ermenistan'dan da işgali durdurmasını ister miydiniz?" sorusunu yöneltti.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

ABD başkan adayı Joe Biden, dün sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Dağlık Karabağ ile bir çağrıda bulunmuştu. Biden, "Dağlık Karabağ'da ve çevresinde can kayıpları hızla artarken Trump yönetimi, Ermeni ve Azeri liderleri derhal tansiyonu düşürmeye çağırmalı. Ayrıca Türkiye gibi ülkelerden bu çatışmanın dışında kalmalarını talep etmeli." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Biden'ın sözlerini alıntılayarak ifadelere sert tepki gösterdi. Kalın şu ifadeleri kullandı: "Ermenistan'dan da işgali durdurmasını ister miydiniz? Yoksa sadece Ermeni lobisinin karalama kampanyalarına boyun mu eğerdiniz?"


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