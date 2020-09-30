Trump ve Biden ilk kez canlı yayında karşı karşıya geldi, tansiyon yükseldi

ABD'de seçimler öncesi, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat aday Joe Biden, ilk canlı yayın tartışmasını gerçekleştirdi. Tartışma konuları arasında, ülke gündeminde geniş yer tutan Yüksek Mahkeme, koronavirüs salgını, ekonomi, kentlerdeki şiddet olayları ve ırkçılık yer aldı.

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Biden: Trump Putin'in kuklası!

Yaklaşık 2 saat süren tartışmada Paris İklim Anlaşması bir felaketti diyen Trump, "Temiz su ve hava elde etmek için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. Biden ise Trump'ı 'Putin'in kuklası' olmakla suçladı.

Reuters Donald Trump

Trump yönetiminde daha çok hastalandıklarını, ayrıştıklarını ve yoksullaştıklarını kaydeden Biden, zenginin daha çok zenginleştiğini savundu. Trump ise, "Büyük kentlerde suçun artmasının bu kentleri yöneten parti ile ilgisi var. Şu anda gördüğümüz tüm şiddet eylemlerinin kaynağı aşırı sağ değil aşırı sol" dedi.

Reuters Trump ve Biden

Çeneni kapar mısın?

ABD Başkanı Trump, pandemiden Çin'i sorumlu tuttuğunu belirtti. Aşının yazdan önce geleceğini, aksini iddia etmenin siyasi amaçlı bir açıklama olacağını dile getirdi. "Biden'in yaptıklarımızı yapacak kapasitesi yok" şeklinde konuştu. Biden ise, kendisini konuşturmayan Trump'a "Çeneni kapar mısın" diyerek sert çıktı.

İki kez daha canlı yayında kozlarını paylaşacaklar

Trump ve Biden, daha sonra 15 Ekim'de Florida'nın Miami kentinde ve 22 Ekim'de Tennessee'nin Nashville kentinde canlı yayında karşı karşıya gelecek. İki partinin başkan yardımcısı adayları Cumhuriyetçi Mike Pence ve Demokrat Kamala Harris ise 7 Ekim'de Utah'ta canlı yayında tartışacak.

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