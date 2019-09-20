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POLİTİKA

İcat çıkaran çocuklar

Türkiyenin Ayakları Yere Basmayan Festivali, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ni (TEKNOFEST) ilk iki günde 250 bin kişi ziyaret etti. Festivalin en dikkat çekici etkinliklerinden World Drone Cup’ta iki Türk yarışmacı yer aldı. Ortaokul öğrencilerinin geliştirdiği ‘Hızır Afet Drone’u ile enkaz altında kalan kişilere yiyecek ve su verilebiliyor.

Talha Menteş Yeni Şafak
Teknofest'in genç mucitleri
Teknofest'in genç mucitleri

Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, dikkatleri İstanbul’daki Atatürk Havalimanı’na çekmeye devam ediyor. Hava gösterileri, envanterimizdeki uçakların yer sergisi sürerken, bir yandan da genç mucitlerin yarışmaları, festival katılımcılarına keyifli anlar yaşatıyor. TEKNOFEST organizatörü T3 Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, festivale katılımın geçen yıla oranla çok daha yoğun olduğunu belirterek, “Geçen yıl TEKNOFEST’e 60 farklı ülkeden 550 bin ziyaretçi katıldı. Bu yıl 122 ülkeden katılım oldu. Türkiye’nin her tarafından çok daha yoğun bir katılım var. İlk 2 günde 250 bini geçtik” dedi.

TEKNOFEST’in 3. gününde SoloTürk ve Türk Yıldızları, Rus pilotlarıyla havada yeteneklerini yarıştırdı.

UÇUŞLAR İLGİ ÇEKTİ

Su 30

Festivalde dün en ilgi çeken etkinlik, SoloTürk ve Türk Yıldızları ile Rus pilotların Su-30 uçaklarıyla yaptığı gösteri uçuşları oldu. Vatandaşlar gösteri uçuşlarını alana kurulan tribünden izledi. ‘İcat çıkaran çocuklar’ın her biri birbirinden ilginç yüzlerce projesi de ilgiyle izlendi. İlkyardım amaçlı insansız kara aracı aracından yangın söndürme drone’u ‘Hızır Afet’e, ilk yerli uçan araba ‘TUSİ’den termal kamerayla depremzede tespitine yarayan sistemlere birçok proje Türkiye’nin geleceği adına ümit verdi.

  • İcat çıkaran çocuklar
  • Yasin Akdemir
  • Arama-kurtarma çalışmalarında ekiplerin ulaşamadığı yerlere ilkyardım, tespit ve kontrol amaçlı faydalı yük ile giriş yapması için ‘ZOKİTANK’ı üreten 16 yaşındaki genç mühendis Yasin Akdemir, “Bu proje ile geçtiğimiz yıl 6. oldum. ZOKİTANK, üzerindeki kamera ile anlık görüntü sağlayarak olay yeri hakkında bilgi toplayabilir ve ulaştırılması istenen ekipmanı taşıyabilir. Bu yıl bu projemizi bir drone ile birleştirmek istiyoruz. Havadan müdahale ve haritalandırma gibi bir çalışma olacak” dedi.
  • Elektro yarış
  • Körfez Yarış Pisti
  • TEKNOFEST İstanbul kapsamında TÜBİTAK tara fından Körfez Yarış Pisti’nde bu yıl 15.’si düzenle nen Elektrikli Araç Yarışları üniversiteler arasında büyük heyecana sahne oldu. Teknik kontrole alınan toplam 72 araç arasından seçilen 28’i elektromobil, 5’i hidromobil olmak üzere 33 araç, final yarışlarında boy gösterdi. Yarışlarda Çukuro va Üniversitesi birinci, Yıldız Teknik Üniversitesi ikinci, Altınbaş Üniversitesi ise üçüncü oldu.
  • ATAK telefonda
  • Anka oyununun tanıtımı
  • 'Operasyon ANKA’ adlı oyunla dikkatleri üzerine çeken OTTO Games şirketi, geliştirip hizmete sunduğu yeni oyun ‘Operasyon Atak’ı TEKNOFEST’te tanıttı. Türkiye’nin milli taarruz helikopterini yakından tanımak isteyenler Atak oyununu artık telefonlarına indirip bu aracı bizzat kullanabilir. OTTO Games Kurucu Ortağı Mustafa Eyyüp Karataş, “Savunma sanayisinde bitmek tükenmek bilmez bir ürün yelpazesi var. Bu ürün yelpazesinin şu anda ikincisindeyiz. Hızlı şekilde devam ederek dünyada da adından söz edilir oyunlar haline getirmek istiyoruz” dedi. Karataş, savunma sanayisine yönelik bundan sonraki hedeflerine ilişkin olarak ise, “Hürkuş, Milli Muharip Uçak gibi çok değerli uçaklarımız var. TUSAŞ’la bunlara devam etmek istiyoruz. Mobil oyun tarafından yavaş yavaş oyun konsollarına kaymak istiyoruz” diye konuştu.
  • Bora ile 12’den
  • Milli keskin nişancı tüfeği Bora
  • Jandarma Komando Özel Asayiş Birliği TEKNOFEST alanındaki standında milli keskin nişancı tüfeği Bora-12 ile ziyaretçilere atış deneyimi sağladı. Havelsan tarafından hazırlanan simülasyonda Bora-12’yi yetkin kullanan kişilere sertifika verildi. 400, 800 ve 1000 metreden yapılan atışlarda gençler birbiriyle yarıştı.

TEKNOFEST'te rekor: İki günde 250 bin ziyaretçi ağırlandı
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TEKNOFEST'te rekor: İki günde 250 bin ziyaretçi ağırlandı
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İcat çıkaran çocuklar

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Teknofest'i ​2 günde 250 bin kişi ziyaret etti.

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