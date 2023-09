İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'beklesinler' diye seslendi: Onların da tepesine bineceğiz

"Sayın Cumhurbaşkanımız geçen yıl Ağrı'yı ziyaret ettiğinde, 'Hamdolsun artık sanayi ve ticaret ülkemizin sadece belirli bölgelerinde toplanmıyor, 81 ilimizin tamamına yayılıyor' demişlerdi. Evet, bunun adı fırsat eşitliğidir sevgili kardeşlerim. Eğitimden sağlığa, enerjiden şehirciliğe kadar her alanda fırsat eşitliğidir. Çünkü ülkemizin her bir vatandaşı özeldir, eşittir, her şeyin en iyisi ve en güzeline layıktır. Şanlı bayrağımızın dalgalandığı, kutsal vatan toprağının her bir köşesi üretiyor, ürettiğini dünyaya pazarlıyor. Artık küresel bir aktör olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Ülkemizin zengin imkan ve kaynaklarını harekete geçirerek, yeniden ülkemize ve insanımıza kazandırıyoruz."