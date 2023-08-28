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Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehit Hakan Telli'nin kanı yerde kalmadı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis memuru Hakan Telli şehit düşmüştü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne yönelik irtibatlı, iltisaklı ve beraber faaliyet gösteren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

14:41 . 28/08/2023 Pazartesi
DHA
Kağıthane’de polis memuru Hakan Telli'yi şehit eden uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi.

Kağıthane’de polis memuru Hakan Telli'yi şehit eden uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımındaki ifadeler şu şekilde: "Şehidimiz Hakan Telli'nin kanı yerde kalmadı. İstanbul Kağıthane'de Zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda kahraman polisimiz Hakan Telli şehit olmuştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüklerimizin koordinesinde; kahraman polisimiz Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne yönelik irtibatlı, iltisaklı ve beraber faaliyet gösteren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

'Ayağınıza taş değmesin'

Belirlenen 97 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda 39 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun, ayağınıza taş değdirmesin."








#Ali Yerlikaya
#Hakan Telli
#Kağıthane
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