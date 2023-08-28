Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehit Hakan Telli'nin kanı yerde kalmadı

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımındaki ifadeler şu şekilde: "Şehidimiz Hakan Telli'nin kanı yerde kalmadı. İstanbul Kağıthane'de Zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda kahraman polisimiz Hakan Telli şehit olmuştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüklerimizin koordinesinde; kahraman polisimiz Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne yönelik irtibatlı, iltisaklı ve beraber faaliyet gösteren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.