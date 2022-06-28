İçişleri Bakanı Soylu: Tüm makineleri ve arama kurtarma ekipleriyle mücadele devam ediyor
İçişleri Bakanı Soylu Bartın'da meydana gelen selle ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, ''Tüm makineleri ve arama kurtarma ekipleriyle mücadele devam ediyor hem alınan tedbirler ve yapılan uyarılarla birlikte herkes tedbirini almış. Tüm yetkililer işinin başında birkaç köprü yıkıldı. Ama TSK’dan istedik bir köprü gelecek. Kozcağaz’da da bir akıntı var'' dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başlıkları;
Sel afeti ve su taşkınları sebebiyle; Kastamonu Küre İkizciler Köyünde kaybolan hemşehrimiz Recep Bakırcı'yı, Düzce Kaynaşlı'da sele kapılan kepçe operatörümüz Okan Bayrak'ı arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor.
KOZCĞAZ'DA CİDDİ SIKINTI VAR
Kozcağız'da ciddi bir akıntı var. Yukarından gelen yağmur sularının azalmasıyla duracağını düşünüyoruz. Ekipler toparlama çalışıyor. Eğimle birlikte yayılıyor.
DAHA ÖNCE BÜYÜK KAYIPLAR OLUYORDU
Daha önce bu yağışlarda daha büyük kayıplar oluyordu. Şimdi hep birlikte tedbirler alıp, vatandaşlarımızın etkilenmemesini sağlıyoruz.
TÜRKİYE AFET BÖLGESİ
Biz buraya yangından geldik. Bir taraftan sel bir taraftan heyelan... Bolu Dağı'nın bir tarafında çatırdama oldu. Bütün bunlar cpoğrafyamızın karşı karşıya kaldığı afetler. Türkiye bir afet bölgesidir.