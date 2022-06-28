İçişleri Bakanı Soylu: Tüm makineleri ve arama kurtarma ekipleriyle mücadele devam ediyor İçişleri Bakanı Soylu Bartın'da meydana gelen selle ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, ''Tüm makineleri ve arama kurtarma ekipleriyle mücadele devam ediyor hem alınan tedbirler ve yapılan uyarılarla birlikte herkes tedbirini almış. Tüm yetkililer işinin başında birkaç köprü yıkıldı. Ama TSK’dan istedik bir köprü gelecek. Kozcağaz’da da bir akıntı var'' dedi.

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