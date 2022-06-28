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POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu: Tüm makineleri ve arama kurtarma ekipleriyle mücadele devam ediyor

İçişleri Bakanı Soylu Bartın'da meydana gelen selle ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, ''Tüm makineleri ve arama kurtarma ekipleriyle mücadele devam ediyor hem alınan tedbirler ve yapılan uyarılarla birlikte herkes tedbirini almış. Tüm yetkililer işinin başında birkaç köprü yıkıldı. Ama TSK’dan istedik bir köprü gelecek. Kozcağaz’da da bir akıntı var'' dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Soylu: Tüm makineleri ve arama kurtarma ekipleriyle mücadele devam ediyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başlıkları;

Sel afeti ve su taşkınları sebebiyle; Kastamonu Küre İkizciler Köyünde kaybolan hemşehrimiz Recep Bakırcı'yı, Düzce Kaynaşlı'da sele kapılan kepçe operatörümüz Okan Bayrak'ı arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor.

KOZCĞAZ'DA CİDDİ SIKINTI VAR

Kozcağız'da ciddi bir akıntı var. Yukarından gelen yağmur sularının azalmasıyla duracağını düşünüyoruz. Ekipler toparlama çalışıyor. Eğimle birlikte yayılıyor.

DAHA ÖNCE BÜYÜK KAYIPLAR OLUYORDU

Daha önce bu yağışlarda daha büyük kayıplar oluyordu. Şimdi hep birlikte tedbirler alıp, vatandaşlarımızın etkilenmemesini sağlıyoruz.

TÜRKİYE AFET BÖLGESİ

Biz buraya yangından geldik. Bir taraftan sel bir taraftan heyelan... Bolu Dağı'nın bir tarafında çatırdama oldu. Bütün bunlar cpoğrafyamızın karşı karşıya kaldığı afetler. Türkiye bir afet bölgesidir.

Sel korkusuyla geceyi ayakta geçirdiler: Sakın evlerinize girmeyin
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kırmızı uyarı verdiği illerden Zonguldak’da sağanak etkisini öğleden beri sürdürüyor.
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. Öğle saatleri itibarıyla aniden yağan yağmur belirli aralıklarla yağınca Alaplı Çayı’nda aniden su seviyesi yükseldi.
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Taşma noktasına gelen dereler ilçede tedirginlik oluştururken, dere yatağına yakın bölgelerde bulunan vatandaşlar tedbir amaçlı uyarıldı.
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Öte yandan, Alaplı şehir içinde ise öğle saatlerinde aniden başlayan ve gün boyunca yağan aşırı yağış Alaplı’da sel felaketine yol açtı.
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Birçok dere yataklarında yollar sular altında kaldı, çökme tehlikesine karşı şehir içinden geçen eski köprü ise güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı.
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Ak Parti Alaplı İlçe Başkanı Yaşar Karacan, sel tehlikesi geçiren Alaplı köprüsünde incelemelerde bulunarak, Kaymakamlık, kurumlar önlemlerini aldıklarını söyledi. Karacan: ”Gördüğünüz gibi son yıllarda en son yağışlarını yaşıyoruz. Köprü ise 1 metreye kadar yaklaştı. Can ve mal kaybı olmaması için devletimizin tüm birimleri ayakta. İnşallah hiçbir olumsuzluk yaşanmaması için uğraşıyoruz.Özellikle sel baskınından etkilenebilecek dere yataklarına yakın yerleşim oturanlar evlerinde kalmasın. Biz de vatandaşlarımızı uyarıyoruz, tüm uyarılara ve alınan tedbirlere rağmen sakın evlerine girmesinler. İnşallah bu sel olayını en az zararla atlatacağımızı düşünüyorum” dedi.
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Alaplı halkı geceyi sel korkusuyla ayakta geçirdi
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Sel korkusuyla geceyi ayakta geçirdiler: Sakın evlerinize girmeyin
Zonguldak'ın Alaplı ilçesine aralıksız yağan yağmurun ardından vatandaşlar sel korkusuyla geceyi ayakta geçirdi. Su debisi yükselen Şehir içi Köprüsü ise tedbir amacı trafiğe kapatıldı. Yetkililer ise vatandaşara evlerine girmemeleri yönünde çağrıda bulunuyor.

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