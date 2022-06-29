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HAKKÂRİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Hakkari'de dört terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, EREN Abluka-2 operasyonu kapsamında Hakkari Kırıkdağ köyü kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Hakkaride dört terörist etkisiz hale getirildi
Foto/arşiv

Hakkari Kırıkdağ Köyü kırsalında 28 Haziran'da JÖH ve Jandarma Komando birliklerince J-İHA ve J-SİHA destekli operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Kaçamayacaksınız! EREN Abluka-2’de; Hakkari Kırıkdağ Köyü kırsalında 28 Haziran’da JÖH ve Jandarma Komando birliklerince J-İHA ve J-SİHA destekli operasyonda 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz! Kahraman evlatlarımıza tebrikler" ifadelerini kullandı.

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