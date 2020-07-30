Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İçişleri Bakanı Soylu trafik denetimine katıldı Bayram boyunca 163 bin polis ve jandarma görev yapacak
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu trafik denetimine katıldı

İçişleri Bakanı Soylu trafik denetimine katıldı: Bayram boyunca 163 bin polis ve jandarma görev yapacak

Ankara'dan helikopterle Kırıkkale'ye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara-Kırıkkale kara yolunda havadan incelemede bulundu. Bakan Soylu, Kurban Bayramı'nda trafik denetimlerine ilişkin, "Bütün bayram boyunca 12 bin 420 ekip çalışacak. Yine bayram boyunca 163 bin polisimiz ve jandarmamız görev yapacak" dedi.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu trafik denetimine katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu trafik denetimine katıldı.

Ankara'dan helikopterle Kırıkkale'ye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara-Kırıkkale kara yolunda havadan incelemede bulundu.

Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Planlama ve Destek Dairesi Başkanı Mehmet Yavuz'dan trafik denetlemesi hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Kırıkkale Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki yol uygulamasına katılan Soylu, sürücülere ve yolculara uyarıda bulundu, durdurulan araçlardaki yolculara ve çocuklara da hediye verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 81 il için bayram toplantısı
KORONAVİRÜS
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 81 il için bayram toplantısı

"Yolcu sayısındaki artış yüzde 55"

Soylu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün itibariyle trafik yoğunluğunun salgın öncesi dönemden çok üstte olduğunu söyledi.

Bugün trafikteki toplam araç hareketliliğindeki artışın yüzde 31 olduğuna dikkati çeken Soylu, şöyle konuştu:

"Oysa otobüs seferlerindeki azalış yaklaşık yüzde 31, yolcu sayısındaki artış yüzde 55. Bu, şu demektir. Özellikle Kurban Bayramı'nda memleketine ve tatile gitmek isteyen insanlar, özel araçlarıyla birlikte daha önce görmediğimiz büyük bir yoğunluk oluşturuyorlar. Özellikle toplu taşımada da hem salgın kuralları çerçevesinde hem de Kovid-19 sebebiyle toplu taşımalardan biraz sarfınazar etmek isteyenler veya toplu taşımayı tercih etmeyen vatandaşlarımızın özel araçlara yönelmesi sebebiyle trafik yoğunluğunda ciddi artış var."

İstanbul çıkışında bayram trafiği devam ediyor
OYNAT 00:23
İstanbul çıkışında bayram trafiği devam ediyor
Mesai saatinin bitmesinin ardından Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin İstanbul'dan yola çıkmasıyla birlikte TEM yolu Ankara yönü Kocaeli geçişindeki trafik yoğunluğu da arttı. Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Körfez gişeleri mevkiinden başlayan trafik yoğunluğu, Sakarya'da bulunan Hamitli mevkiine kadar yaklaşık 80 kilometre boyunca devam ediyor.


Bakan Soylu, Kırıkkale'deki kavşakta ve Gerede Kavşağı'nda da bugün itibariyle beklediklerinin çok üzerinde trafik yoğunluğu olduğunu aktardı.

Bununla ilgili önemli tedbirler aldıklarını ve günler öncesinden bu tedbirleri hayata geçirebilmek için valilerin, emniyet ve jandarmanın, belediyelerin hep birlikte çalıştığını dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Bütün bayram boyunca 12 bin 420 ekip çalışacak. Yine bayram boyunca 163 bin polisimiz ve jandarmamız görev yapacak. Bir taraftan İçişleri Bakanı olarak ben, bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz, Emniyet Genel Müdürümüz ve Jandarma Genel Komutanımız, bayram süresince çeşitli bölgelerde hem denetimde bulunacaklar hem de eğer aksaklıklar görüyorlarsa bunların düzeltilmesi hususunda birtakım müdahaleleri de yapacaklar. Aynı zamanda jandarma ve polis müfettişlerimiz de denetimlerin nasıl olduğu konusundaki organizasyona katkıda bulunacaklar."

Soylu, vatandaşlara ve sürücülere de tavsiyelerde bulunarak, dikkatli olmalarını istedi.

Ramazan Bayramı'nda bütün milletin, tüm İslam aleminin Kovid-19 sebebiyle bir mahzunluk yaşadığına işaret eden Soylu, "Ailelerine, akrabalarına, memleketlerine ve tatile gidemediler. Ama bu bayram sanki bu açığı kapatmak için her birimiz eğer hem trafik hem de Kovid-19 kurallarına riayet etmeden hareket edersek hem trafikte hem de bu salgının yayılmasında mahcubiyet duyarız. Onun için vatandaşlarımızdan talebimiz; aman dikkat." diye konuştu.

"Her birimizin kurallara riayet etmesi lazım"

Soylu, trafikte yasal hız sınırına dikkat edilmesi, emniyet kemerinin takılması, cep telefonuyla konuşulmaması ve bir seyahat planının olması gerektiğini vurguladı.

Trafik sıkışıklığı olan alanlardaki açığın, trafiğin açık olduğu yerlerde hız yaparak kapatılmaması gerektiğine dikkati çeken Soylu, şunları söyledi:

"Özellikle bayramlarda trafik kazalarının en çok olduğu noktalar, varışa yakın noktalardır. Hep birlikte dikkat etmemiz lazım. Uykusuz ve alışkanlığımız olmadığı saatlerde araç kullanmamalıyız. 2 saatte bir 10 dakika muhakkak dinlenmeliyiz. Bu, uluslararası standartlar içerisinde bize vaaz edilmiş bir tembihattır. Yaklaşık bir, bir buçuk aydır trafik kazalarında bir noktada artış görüyoruz. O da özellikle şerit değiştirmeler, sürekli sol şeridi takip edenler başka araçların yanlış şerit değiştirmelerine teşkil ediyorlar. Şeritlerde anılan hızla gitmeyenler, yine yanlış ve tehlikeli sollamalarla karşı karşıya kalınmasına sebebiyet veriyorlar. En önemlisi de kamyonlar ve ağır vasıtalar, eğer kendilerine tahsis edilen şeritlerden gitmiyorlarsa o da maalesef başka ağır vasıtaların ve araçların hatalı sollamalarına neden olacak trafik kuralı ihlaline sebep oluyor. Onun için her birimizin kurallara riayet etmesi lazım."

Soylu, 2015 yılından 2019 yılının sonuna kadar bütün dünyadaki trafik kazalarında ölümler artarken, Türkiye'de gerek yol standartlarının gerek araç kalitelerinin yükselmesi ve trafikte alınan tedbirlerle bu sayının düştüğünü anlattı.

Yine uluslararası standartlarda ölümlerin 100 binde 9,6'dan 100 binde 6,5'e düştüğünü aktaran Soylu, "Bu da bizim açımızdan önemli. Bu yılda yüzde 14 ölüm kaybının azlığıyla gidiyoruz. Burada önemli olan trafik kurallarına riayet etmektir. Yine ramazan ve kurban bayramlarında en çok karşı karşıya kaldığımız trafik kazalarından birisi de motosiklet ve bisiklet kazaları. Çünkü her yerin araç sürme alışkanlığı farklıdır. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Kastamonulu Hacı Şaban-ı Veli'nin güzel bir sözü var. 'Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle olsun'."

Daha sonra Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden Bakan Soylu ve beraberindekiler, kentten ayrıldı.

Abone Ol Google News
CHP, PKKya toprak verecek!

CHP, PKK'ya toprak verecek!

​​CHP hazırladığı özerlik raporu ile PKK'ya diyet borcunu ödeyecek.
Şampiyon Trabzonspor

Şampiyon Trabzonspor

2019-2020 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Trabzonspor oldu.
Süper Ligde tarihi karar

Süper Lig'de
tarihi karar

​Küme düşme ve yabancı kuralında işler değişti.
Yoğunluk 80 kilometre

Yoğunluk 80 kilometre

Kurban Bayramı trafiği TEM'i kilitledi!
Bakan Koca açıkladı

Bakan Koca açıkladı

​65 yaş üstüne kısıtlama ne zaman kalkacak?
FED faizleri değiştirmedi

FED faizleri değiştirmedi

​Ekonomideki gidişatın koronavirüse bağlı olduğu ifade edildi.

Seksen bir il için toplantı

Seksen bir il için toplantı

Masada ​Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirler var.
Bu veri ilk defa açıklandı

Bu veri ilk defa açıklandı

​Türkiye'nin değişen koronavirüs tablosu.
İkinci dalga mı geliyor?

İkinci dalga mı geliyor?

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama.
Camide yazıldı camide kalacak...

Camide yazıldı camide kalacak...

​Ayasofya'ya damgasını vuran levhaların dışarı çıkarılma hikayesi.
İmam hatipliler<br>normalleşme yaşıyor

İmam hatipliler
normalleşme yaşıyor

Okulların yüzde 13 imam hatip ama başarılarıyla dikkat çekiyorlar.
Kurban Bayramı'na<br>korona kuralları

Kurban Bayramı'na
korona kuralları

​Bakan Koca maddeleri tek tek açıkladı...
Halk TV komedisi

Halk TV komedisi

46 koltuklu Havaist otobüslerinde 100 kişi taşındığını söyledi.

Arefe günü yapılacak ibadetler

Arefe günü yapılacak ibadetler

Arefe günü oruç tutmanın faziletini Diyanet açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Akar: KKTC'nin ruhsat sahalarından istifade etmek için çalışmak bizim hakkımız
Gündem

Milli Savunma Bakanı Akar: KKTC'nin ruhsat sahalarından istifade etmek için çalışmak bizim hakkımız

Milli Savunma Bakanı Akar yaptığı açıklamada, "KKTC'nin ruhsat sahalarında, Türkiye'nin deniz yetki alanlarında inceleme yapmak, onlardan istifade etmek için çalışmak bizim hakkımızdır. Bu konuda hiç kimse bize herhangi bir şekilde etki etmeye veya herhangi şekilde bizi engellemeye kalkmasın. Bu konuda kararlı olduğumuzu defalarca söyledik. Bunları da yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Pakdemirli: Mısır alım fiyatını yüzde 15 artırdık
Ekonomi

Bakan Pakdemirli: Mısır alım fiyatını yüzde 15 artırdık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bu seneki mısır alım fiyatının 1325 lira olduğunu açıkladı. Bakan Pakdemirli, bu fiyatın geçen sene 1150 lira olduğunu, yani bu yıl yüzde 15 artırıldığını belirtti. Pakdemirli ayrıca, "Akdeniz, Güneydoğu, İç Anadolu ve Ege Bölgesinde önemli bir tarımsal ürün olan, yaklaşık 300 bin üretici tarafından üretilen ve bugünlerde hasadı başlayacak mısırda alım fiyatlarını açıklıyoruz. Geçen yıl 1150 lira olan fiyatı bu sene yüzde 15 artırarak 1325 lira olarak belirledik. Bütün üreticilerimize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.
Ankara'daki kurban kesim yerleri nerelerde?
Gündem

Ankara'daki kurban kesim yerleri nerelerde?

Tüm İslam alemi Kurban Bayramı telaşı içerisinde. Bu sene koronavirüsün gölgesinde geçirilecek olan ikinci bayram gerçekleşecek. Bayram namazı, kurban kesimi ve ziyaretler koronavirüse karşı alınan tedbirler dahilinde yapılacak. Her şehir gibi Ankara'da da belirlenen kurban kesim noktaları açıklandı, vatandaşlar bu noktalarda kurbanlarını kesecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.