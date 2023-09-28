İçişleri Bakanı Yerlikaya 'beklediğiniz haberi paylaşıyorum' diyerek duyurdu: 77 kaymakam adayı alınacak

Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda,
"Kaymakam olup İçişleri Bakanlığı ailemize katılmak isteyen, geleceğin Mülki İdare Amiri olarak vatanımıza hizmet etmeyi arzulayan kıymetli arkadaşlarım, beklediğiniz haberi paylaşıyorum; Kaymakamlık Sınavımızı 3 Aralık 2023 tarihinde yapıyoruz ve 77 Kaymakam adayı alıyoruz"
açıklamasında bulundu.
"Başvuru şartlarını önümüzdeki günlerde duyuracağız"
"Başvuru şartlarını önümüzdeki günlerde duyuracağız"
Yerlikaya,
"Başvuru şartlarını önümüzdeki günlerde duyuracağız. Siz şimdiden çalışmaya başlayın"
ifadelerini kullandı.
#Ali Yerlikaya
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29 dakika önce