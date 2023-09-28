İçişleri Bakanı Yerlikaya 'beklediğiniz haberi paylaşıyorum' diyerek duyurdu: 77 kaymakam adayı alınacak

"Kaymakam olup İçişleri Bakanlığı ailemize katılmak isteyen, geleceğin Mülki İdare Amiri olarak vatanımıza hizmet etmeyi arzulayan kıymetli arkadaşlarım, beklediğiniz haberi paylaşıyorum; Kaymakamlık Sınavımızı 3 Aralık 2023 tarihinde yapıyoruz ve 77 Kaymakam adayı alıyoruz"