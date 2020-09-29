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MARDİN

İçişleri Bakanlığı: Mardin'de 1 terörist teslim oldu

Örgütten kaçışlar hızlandı: Mardin'de bir terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, bir PKK'lı teröristin Mardin'de jandarma ekiplerine teslim olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanlığı, yürütülen başarılı ikna çalışmaları sonucunda bölücü terör örgütünden kaçışlar hızlandığını belirtti.

Haber Merkezi DHA
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Arşiv

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu ikna edilen 1 teröristin, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

ÖRGÜTTEN KAÇIŞLAR HIZLANDI

  • Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütünden kaçışlar sürüyor, 1 terörist daha Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen başarılı ikna çalışmaları sonucunda bölücü terör örgütünden kaçışlar hızlandı. Bu kapsamda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın ikna çalışmasıyla Suriye'de faaliyet yürüten 1 örgüt mensubu daha bugün Mardin'de hudut birliğine teslim oldu" denildi.

Açıklamada, bugün teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen terörist sayısının 171'e yükseldiği kaydedildi.

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