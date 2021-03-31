Gündem İçtiği sıvı gıdalar boğazındaki delikten geri dökülüyor Yemek borusu olmayan Muhammed yardım bekliyor
ADANA

İçtiği sıvı gıdalar boğazındaki delikten geri dökülüyor: Yemek borusu olmayan Muhammed yardım bekliyor

Adana’da yemek borusu olmadan dünyaya gelen 3 yaşındaki Muhammed, sadece karnından beslenebiliyor. Küçük çocuğun içtiği sıvı gıdalar boğazındaki delikten geri dökülürken annesiyse biran önce evladının ameliyat olmasını istiyor.

Haber Merkezi İHA
İçtiği sıvı gıdalar boğazındaki delikten geri dökülüyor: Yemek borusu olmayan Muhammed yardım bekliyor
3 yaşındaki Muhammed, sadece karnından beslenebiliyor.

Ahmed El Hüseyin (23) ile eşi Hamide El Kasım (24), 5 sene önce Suriye’deki iç savaştan kaçarak Adana’ya geldi. Çiftin 3 sene önce Muhammed El Hüseyin adını verdikleri bir çocukları dünyaya geldi.

KATI YİYECEK YİYEMİYOR

Ancak doğuştan yemek borusu olmayan küçük Muhammed, sadece karnından beslenebiliyor. Küçük çocuğun içtiği sıvı gıdalar boğazına açılan delikten geri dökülürken katı hiçbir yiyecek ise yiyemiyor.

AMELİYAT MASRAFI 50 BİN LİRA

Kentteki özel bir hastanede ameliyat olması gereken küçük çocuğun ise yaklaşık 50 bin lira tutacak ameliyat masrafını ailesi karşılayamıyor. Biran önce evlatlarının sağlığına kavuşmasını isteyen aile, kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor.

İHA



ÇOCUĞUMUN YEMEK YEMESİNİ İSTİYORUM

Tercüman aracılığıyla konuşan anne Hamide El Kasım, “Ben sadece çocuğumun ameliyat olmasını istiyorum. Biz kendimize bakabiliyoruz. Sadece ameliyat olsun yeter. Doğuştan bu çocuğun yemek borusu yok. Ben bir anne olarak çocuğumun diğer çocuklar gibi yemek yemesini istiyorum. Ben geceleri yatamıyorum. Çocuğumu böyle görünce her gün eriyorum. İnşallah ameliyat olur” diye konuştu.

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