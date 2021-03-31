​İddianame hakkında karar: HDP'ye ilk inceleme bugün​

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, HDP’nin kapatılmasına ilişkin davada ilk incelemesini bugün yaparak, iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek. Alınan bilgiye göre, davayla ilgili görevlendirilen raportör, ilk incelemeye ilişkin raporunu tamamlayarak Anayasa Mahkemesi heyetine sundu.
Davayı 15 kişiden oluşan heyet karara bağlayacak
- Bugün davayla ilgili ilk incelemesini gerçekleştirecek AYM Genel Kurulu, iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek. Bu arada Anayasa Mahkemesi Raportörü HDP kapatma davası iddianamesine ilişkin raporunu tamamladı. Usule ilişkin eksiklikler bulunduğu görüşünü bildiren raportör, eksikliklerin giderilebilmesi için ‘iddianeme iade edilebilir ya da dava sürecinde eksik belgeler tamamlanabilir’ değerlendirmesinde bulundu. HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak.