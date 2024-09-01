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İETT otobüsü direğe çarptı: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Avcılar'da yolcusu bulunmayan İETT otobüsü, yağış dolayısıyla kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. İETT otobüsünün kaza yapması nedeniyle D-100 kara yolunun Edirne istikameti trafiğe kapandı. Otoyolda yan dönen otobüsün kaldırılması sırasında metrelerce araç kuyruğu oluştu. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmalarının ardından otobüs çekildi. Bir süre kontrollü olarak verilen trafik tamamen açıldı.

Seda Ekinci
12:59 - 1/09/2024 Pazar
Güncelleme: 14:00 - 1/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
İETT otobüsü kaza yaptı
İETT otobüsü kaza yaptı

Avcılar'da kara yolunun Mustafa Kemalpaşa Mahallesi mevkisinde seyir halinde olan 34 HO 1954 plakalı, içinde yolcu olmayan İETT otobüsü, yağış dolayısıyla kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.


Direk refüje devrilirken, kazanın etkisiyle savrulan otobüsün yan dönmesiyle D-100 kara yolunun Edirne istikameti trafiğe kapandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Trafik akışı yan yoldan sağlanırken, ekipler aracı kaldırmak için çalışma başlattı.

Otobüsün kaldırılmasının ardından D-100 kara yolu Edirne istikameti yeniden trafiğe açıldı.


#İstanbul
#Avcılar
#İETT
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