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İfadeler jandarmada alınıyor: Gizli tanığı böyle kaçırmışlar

Kaplan soruşturmasının gizli tanığı Serdar Sertçelik’in firarından sorumlu tutulan 1’i komiser 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Zanlıların Sertçelik’i arandığı gün Ankara’dan İstanbul’a kaçırdıkları tespit edildi. Önceki gün gözaltına alınan polis şeflerinin ifadeleri Cumhuriyet Savcısı’nın katılımıyla Ankara İl Jandarma Komutanlığı’nda devam ediyor.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 17/05/2024 Friday
Güncelleme: 04:51 - 17/05/2024 Friday
Yeni Şafak
Serdar Sertçelik
Serdar Sertçelik

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik 61 sanığın yargılaması Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor. Dosyadaki "M7" kod adlı gizli sanık Serdar Sertçelik’in iddiaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlatmıştı. Yeni iddiaların eklenmesiyle soruşturma pazartesi günü tamamlanabildi.


DÖRT YENİ GÖZALTI

Kamera kayıtları ve telefon görüşmelerinden elde edilen verilerle, dün de Sertçelik’in yurt dışına kaçmasına aracılık eden 1’i komiser 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldı. Gözaltındaki sivillerin komiserle irtibatlı oldukları, Sertçelik’i arandığı gün Ankara’da araçla dolaştırıp sonra İstanbul’a kaçırdıkları öğrenildi. Dava açılmadan önce gerek şüphelilerin, gerekse gizli tanıkların ifadelerinde hiçbir siyasinin isimlerinin yer almadığı belirtildi.


1 EMNİYET MÜDÜRÜ SERBEST

Kovuşturma sürecine etki ettikleri iddiasıyla daha önce görevden uzaklaştırılan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve komiser Ufuk Gültekin gözaltına alınmıştı. 4 emniyet müdürünün ifade işlemleri Ankara İl Jandarma Komutanlığı’nda Cumhuriyet Savcısı eşliğinde alındı. Öner ifade işlemlerinin ardından dün yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolü uygulanarak serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli de Ankara TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltındaki 7 şüphelinin adreslerinde el konulan dijital materyallerin incelemesi sürüyor.


#Ayhan Bora Kaplan
#suç örgütü
#soruşturma
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