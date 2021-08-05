Gündem İHAların tespit ettiği orman yangınları helikopter ve uçakların müdahalesiyle kontrol altına alındı
ADANA OSMANİYE

İHA'ların tespit ettiği orman yangınları helikopter ve uçakların müdahalesiyle kontrol altına alındı

Adana ve Osmaniye'de 27 Temmuz'dan itibaren çıkan 32 orman yangınını havadan ve karadan söndürme çalışmaları helikopter pilotlarının cep telefonu kameralarına ve İHA'larca kaydedilen görüntülere yansıdı. İHA'nın kaydettiği ve Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Komuta Merkezine ilettiği görüntüler üzerine anında harekete geçen helikopter ve uçakların müdahalesiyle yangınlar kontrol altına alındı.

Haber Merkezi AA
İHAların tespit ettiği orman yangınları helikopter ve uçakların müdahalesiyle kontrol altına alındı
Orman yangınlarıyla mücadeleye insansız hava aracı desteği sürüyor.

Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki Adana ve Osmaniye'de 27 Temmuz-4 Ağustos'ta 32 orman yangını çıktı.

Adana'da 27 ve Osmaniye'de 5 orman yangınından, havadan uçak ve helikopterler, karadan da arazözler ve yer ekiplerinin müdahalesiyle bazıları kontrol altına alındı, bazıları da tamamen söndürüldü.

AA

İHA'larla alevlere 'nokta atışı' müdahale: Görüntüler anlık takip ediliyor
GÜNDEM
İHA'larla alevlere 'nokta atışı' müdahale: Görüntüler anlık takip ediliyor
  • Yangın Komuta Merkezine İHA'ların ilettiği görüntüler, alevlerin söndürülmesinde önemli rol oynadı.

İHA'ların ilettiği noktalara "tam isabet" su bırakan uçak ve helikopterler ile kara ekiplerinin müdahalesi, yangınların söndürülmesini sağladı.

AA

Bölgedeki sarp arazi yapısı nedeniyle havadan müdahalenin önem taşıdığı noktalarda, çok sayıda uçak ve helikopter görev aldı.

Alevlere müdahale, pilotların cep telefonu kamerasında

İHA'dan alınan görüntülerle yangın bölgesine yönlendirilen hava ekipleri, yangınla mücadelede önemli görev üstlendi.

AA

Helikopter pilotları, alevlere müdahale ettikleri anları cep telefonlarının kamerasıyla görüntüledi.

Görüntülerde, sarp arazi nedeniyle karadan müdahalede güçlük çekilen alanlara helikopter ve uçakların "nokta atışı" su bırakması yansıdı.

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Adana ve Osmaniye'de 32 yangın kontrol altında veya söndürüldü

Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında 27 Temmuz-4 Ağustos'ta 32 orman yangını çıktı. Bazıları 4 gün süren yangınların bazıları kontrol altına alındı, bazıları da tamamen söndürüldü.

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Adana'nın Kozan ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve rüzgarı da etkisiyle İmamoğlu ve Karaisalı ilçelerine sıçrayan yangın, karadan 24 saat, havadan da günün ilk ışıklarıyla başlayıp gün batımına kadar süren müdahalelerle 31 Temmuz'da kontrol altına alındı. Ekipler, Aladağ ilçesi Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangını da özverili çalışmayla 31 Temmuz'da kontrol altına aldı.

Osmaniye'de merkeze bağlı Kazmaca köyünde 28 Temmuz'da başlayıp Kadirli ilçesine kadar yayılan yangın, ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesiyle 31 Temmuz'da kontrol altına alındı.

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