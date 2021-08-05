İHA'ların tespit ettiği orman yangınları helikopter ve uçakların müdahalesiyle kontrol altına alındı

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Türkiye'de 2011-2020 döneminde meydana gelen 26 bin 311 orman yangınında, 90 bin 956 hektarlık alan zarar gördü. Bu dönemde yıllık yangın ortalaması 2 bin 631 olarak kayıtlara geçti. Son 10 yıllık dönemde en yüksek yangın sayısı 3 bin 755 ile 2013'te meydana geldi, en düşük yangın sayısı ise bin 530 ile 2005'te görüldü.