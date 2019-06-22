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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

İhanet çemberine en ağır ceza

15 Temmuz gecesi en büyük ihanete imza atanların arasında kritik makamlara yerleştirilen emir subayları ve yaverler de bulunuyor. Komutanlarını rehin alacak kadar gözü dönen darbeci hainlere, ağır ceza yağdı. Hulusi Akar ve Yaşar Güler’in yakınına sızan FETÖ’cülere 11 kez ağır müebbet verildi. Akar'ın başdanışmanı Orhan Yıkılkan 141 kez müebbet cezası aldı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Bünyamin Tuner ve Orhan Ykılkan
Bünyamin Tuner ve Orhan Ykılkan

Genelkurmay Çatı davasında dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Genelkurmay ikinci Başkanı Yaşar Güler’in yakınına sızan örgüt üyelerine ceza yağdı. Mahkemenin tüm darbe eylemlerinden sorumlu tuttuğu Yurtta Sulh Konseyi üyesi Orhan Yıkılkan, Akar'ın başdanışmanı olarak görev yapıyordu. Darbe toplantılarına katılan, aynı zamanda Akar'ın rehin alınması sürecinde etkin rol alan Yıkılkan, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

BAŞDANIŞMANI VE ÖZEL KALEMİYDİ

Eski kurmay Albay Ramazan Gözel de Akar'ın Özel Kalem Müdürü olarak görev yapıyordu. Akar'ın etkisiz hale getirilmesiyle görevlendirilen ekibin içinde yer alan Gözel'e de 11 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bir diğer kritik isim Gökhan Eski ise Akar'ın emniyet subayı olarak görev yapıyordu. Çankaya Köşkü içinde bulunan Muhafız Alayında özel araçlarıyla yola çıkan Murat Korkmaz liderliğindeki yaklaşık 19 kişilik darbeci Özel Kuvvet personeli eski yarbay olan Gökhan Eski'nin gözetiminde saat 00.29'da karargaha giriş yaptı. Eski de 11 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı.

ÇARKÇI HAİNE MÜEBBET

Soruşturma aşamasında itirafçı olarak önemli bilgiler veren ancak yargılama sırasında çark eden Levent Türkkan, Akar'ın emir subayıydı. Türkkan, derdest eden ekibin içinde yer aldı. Türkkan yapılan yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet aldı. Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nde görevli Ahmet Yıldız ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı. Yarbay Hüseyin Hakan Yücel’e müebbet, Genelkurmay Başkanlığı'nı işgal girişiminde bulunan eski Albay Fırat Alakuş ise 9 yıl ceza verildi.

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GÜLER'İ DERDEST EDEN EKİPTE

Yaşar Güler'in emrinde görev yapan 8 kişi hakkında dava açılmıştı. Mahkemenin kararına göre, bunlardan 6'sı hapse çarptırılırken, koruma ekibinde yer alan Uğur Kent ve Yusuf Yalçın beraat etti. Ceza alanlar arasında en dikkat çeken isim Güler'in Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Bünyamin Tuner oldu. Eski Yarbay Tuner, Güler'in elleri bağlanıp, kafasına siyah bir başlık giydirilerek derdest edilmesi eylemlerine katıldı. 15 Temmuz günü saat 19.26'da Mehmet Partigöç'ün odasına giderek komutanlar ve MİT müsteşarı arasında yapılan görüşmeler hakkında bilgi verdiği belirtilen Tuner, 11 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Genelkurmay 2. Başkanı Özel Sekter Yardımcısı Recep Özkan ile Genelkurmay 2. Başkanı Özel Sekterliğinde görevli Vahap Kavaker’e 11 kez ağır müebbet, Genelkurmay 2. Başkanlığında emir subayı Fatih Ekici müebbet, Genelkurmay Başkanlığı 2. Emir Astsubayı Lütfi Karaca ile Genelkurmay 2. Başkanı Koruma Personeli Murat Bingül 7 yıl hapis cezası aldı.

  • Fotoğraf çeken haine müebbet
  • Yaşar Güler’in koruma subayı olan yüzbaşı Burak Akın, 15 Temmuz gecesi bacağından vurulmuştu. Ankesör soruşturmaları başlayınca emniyete giderek itirafçı olarak önemli bilgiler veren Akın’ı bacağından vuran eski binbaşı Adnan Arıkan da darbeye teşebbüs, kasten adam öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından cezalandırıldı. 15 Temmuz gecesi Genelkurmay’da çok sayıda vatandaş şehit düşmüştü. Bu şehitlerin yanında görülen ve fotoğraflarını çeken eski albay Mustafa Çiçek 10 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 320 yıl hapisle cezalandırıldı.
  • FETÖ’den 7 yıl darbeden beraat
  • Eski Genelkurmay Komuta Kontrol ve Hava Füze Savunma Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Arif Pazarlıoğlu, yaptığı savunmalarda, “Makamımın kapısını kilitleyip odamda oturdum. 1-2 kez tuvalete çıktım. Daha sonra uçaklar alçak geçiş yapmaya başlayınca odamdan hiç çıkmadım. Hatta tuvalet ihtiyacımı poşetlerle giderdim” demişti. Mahkeme, eski general Pazarlıoğlu hakkında darbeye teşebbüsten beraat kararı verirken, FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca Pazarlıoğlu’nun tahliyesini kararlaştırdı.

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