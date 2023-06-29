İhanetin serbestisi olmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlere dikkat çekerek, siyasi istikrarın, merkezi yönetimde olduğu gibi yerel yönetimlerde de sağlanması gerektiğini söyledi. Kurban Bayramı nedeniyle MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki kabrini ziyaret eden Bahçeli, açıklamalarda bulundu.

Bahçeli özetle şunları söyledi: Türkiye’de artık seçimler son bulmuştur. Millet iradesi kendini ortaya koymuş ve Türkiye’yi kalıcı bir Cumhurbaşkanlığı sistemi içinde istikrara kavuşturmuştur.

DEVAMINDA YARAR VAR

Bu siyasi istikrarın devamında yarar vardır. Mademki Türkiye millet iradesiyle bir siyasi istikrara kavuşmuştur, bu siyasi istikrarın siyasi partilerde de kendisini hissettirmesi lazımdır. İkinci önemli olay ise 31 Mart 2024 yılında yapılacak olan yerel yönetimleri de ilgilendiren mahalli idareler seçimleridir. Bu seçimler de milletimiz adına çok önemlidir.

TOPLUMSAL DENGEYİ KURACAK

Siyasi istikrar, merkezi yönetimde sağlanmış ise onun toplumsal dengesini kuracak yerel yönetimin de bu seçimlerde önem kazandığını herkes anlamalı ve görmelidir.







