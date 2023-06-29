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İhanetin serbestisi olmaz

MHP lideri Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, gazeteci Merdan Yanardağ’ın serbest bırakılması çağrısına ilişkin "Onlar bizim gündemimizde yoktur. İhanetin serbestisi olmaz" diye konuştu. Bayram vesilesiyle Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret eden Bahçeli, MHP’nin kongresinin öne alınıp alınmayacağı sorusuna da "Erken mi yapalım, yoksa zamanında mı yapalım' diye konuşacağız” dedi.

Nur Banu Aras
04:00 . 29/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti.

Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlere dikkat çekerek, siyasi istikrarın, merkezi yönetimde olduğu gibi yerel yönetimlerde de sağlanması gerektiğini söyledi. Kurban Bayramı nedeniyle MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki kabrini ziyaret eden Bahçeli, açıklamalarda bulundu.

Bahçeli özetle şunları söyledi: Türkiye’de artık seçimler son bulmuştur. Millet iradesi kendini ortaya koymuş ve Türkiye’yi kalıcı bir Cumhurbaşkanlığı sistemi içinde istikrara kavuşturmuştur.

DEVAMINDA YARAR VAR

Bu siyasi istikrarın devamında yarar vardır. Mademki Türkiye millet iradesiyle bir siyasi istikrara kavuşmuştur, bu siyasi istikrarın siyasi partilerde de kendisini hissettirmesi lazımdır. İkinci önemli olay ise 31 Mart 2024 yılında yapılacak olan yerel yönetimleri de ilgilendiren mahalli idareler seçimleridir. Bu seçimler de milletimiz adına çok önemlidir.

TOPLUMSAL DENGEYİ KURACAK

Siyasi istikrar, merkezi yönetimde sağlanmış ise onun toplumsal dengesini kuracak yerel yönetimin de bu seçimlerde önem kazandığını herkes anlamalı ve görmelidir.


Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Merdan Yanardağ tepkisi: İhanetin serbestisi olmaz
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Merdan Yanardağ tepkisi: İhanetin serbestisi olmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı'nın birinci gününde ilk ziyaretini Alparslan Türkeş'in mezarına gerçekleştirdi. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Bahçeli, yerel seçimlerin önemine vurgu yaparak, ''Siyasi istikrar, merkezi yönetimde sağlanmış ise onun toplumsal dengesini kuracak yerel yönetiminde bu seçimlerde önem kazandığını herkes anlamalı ve görmelidir” dedi. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven sözleri ve 'serbest bırakın' çağrısı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Tele 1'in yayın yönetmeni Merdan Yanardağ’a ilişkin soruya ise Bahçeli, “Onlar bizim gündemimizde yoktur. İhanetin serbestliği olmaz” şeklinde cevap verdi.


#Kurban Bayramı
#Devlet Bahçeli
#MHP
#Alparslan Türkeş
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