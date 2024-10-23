İki aylık bütçe mesaisi başladı

Cari açığın milli gelire oranın yüzde 1'e düşeceğini söyleyen Yılmaz, “Orta Vadeli Program’da 2024 sonu için yüzde 1,7 olması tahmin edilen cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 1 civarında gerçekleşmesini beklemekteyiz” dedi.





29 KASIM’DA TAMAMLANACAK

2024 yılı sonu bütçe açığının milli gelire oranının ise yüzde 4,9 olacağını öngördüklerini ifade eden Yılmaz, “Faiz giderlerinin 1 trilyon 298 milyar lira olmak üzere bütçe giderlerinin başlangıç ödeneğine göre 124,1 milyar lira artışla toplam 11 trilyon 213,1 milyar lira olarak gerçekleşmesini bekliyoruz” diye konuştu. Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine dağıtılan sunuşta, 2024 yılında vergi gelirlerinin yaklaşık 7 trilyon 605 milyar lira, vergi dışı gelirlerin ise yaklaşık 1 trilyon 459 milyar lira olacağı bildirildi. Bütçenin iki ay sürecek olan Meclis serüveninin Komisyon ayağı 29 Kasım'da tamamlanacak.





Sonuna kadar gidin

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda “Yeni Doğan Çetesi” gündemdeydi. Toplantıda “Yenidoğan Çetesi” soruşturmasıyla ilgili süreçte ilk andan bugüne neler yapıldığına ilişkin bilgi paylaşımında bulunulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yenidoğan Çetesi”ne ilişkin, “Kime bulaşacaksa sonuna kadar gidin” talimatı verdiği öğrenildi. Rize’de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katıldıkları için disipline sevk edilen belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri de toplantıda da gündeme geldi. Erdoğan’ın, “Disiplin sürecini başlattık. İsrail’i boykot eden, ticareti kesen bir hükümet ve genel başkan varken yaptıkları doğru değil. Bunları normal karşılamak mümkün değil” dediği aktarıldı.





Alçak çete gün yüzü görmeyecek

“Son günlerde hepimizi derinden sarsan, üzen, müessir eden, insan olan herkesin vicdanını kanatan bir çete operasyonu gündemde” ifadesini kullanan Erdoğan, şunları söyledi: “12 masum sabinin hayatını kaybetmesine yol açan kim varsa, hangi sağlık kuruluşu varsa hepsiyle ilgili adli ve idari işlemler gecikmeksizin yapılıyor. Hal böyleyken muhalefetin ve muhalif medyanın, Türk ordusuna kimyasal silah kullandığı iftirası atan tabipler odasıyla el ele verip utanmadan bizi, bakanlıklarımızı, sağlık sistemimizi, hatta topyekun sağlık çalışanlarımızı hedef alması ülkemiz siyaseti ve basını adına büyük bir şuursuzluktur.”





İNSANLIK MÜSVEDDESİ ÇETE

“Bir avuç haysiyetsiz sebebiyle yaklaşık 1 buçuk milyon insanımızın çalıştığı sağlık ordumuzu kimse töhmet altında bırakamaz. Birkaç çürük elma yüzünden sağlık camiamızın hırpalanmasına da göz yummayız. Ortada para hırsıyla 12 evladımızın canına kasteden insanlık müsveddesi bir çete vardır. Bölücü terör örgütü sempatizanlarının da içinde olduğu bu çete, devletimizin vatandaşlarımıza daha kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmak amacıyla sağladığı imkanları istismar ederek böyle alçakça bir vahşeti gerçekleştirmiştir.”





HESABI EN AĞIR ŞEKİLDE SORULACAK

“Devletimiz de ilk andan itibaren harekete geçmiş, gereken her türlü adımı atmıştır. Şunu da söylemek isterim ki böyle bir barbarlığı yapanlardan işledikleri suçların hesabı en ağır biçimde hukuk önünde sorulacaktır. Maddi menfaat temin etmek gayesiyle masum bebeklerin hayatıyla oynayan bu canilerin bir daha gün yüzü görmemesi için Cumhurbaşkanı olarak ben de konunun bizzat takipçisi olmaya devam edeceğim. Sağlık ve Adalet Bakanlarımızla yaptığım görüşmede kendilerine gerekli talimatları çok net biçimde verdim.”















