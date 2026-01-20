Yeni Şafak
İki meslek grubuna daha yeşil pasaport mu gelecek? Teklif Meclis'e sunuldu

11:1720/01/2026, Salı
Mühendisler ve mimarlar için yeşil pasaport düzenlemesi TBMM'de
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) kayıtlı mühendis ve mimarlara hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport) hakkı tanınmasını içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunuldu. Pasaport Kanunu’nda değişiklik öngören düzenleme, 15 yıl ve üzeri kıdeme sahip meslek mensuplarının vizesiz seyahat hakkından yararlandırılmasını hedefliyor.

Mühendis ve mimarlara hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport) verilmesini öngören kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunuldu. Teklif, TMMOB’ye bağlı odalara kayıtlı ve belirli bir kıdeme sahip meslek mensuplarını kapsıyor.

TEKLİF MECLİS'E SUNULDU

TBMM’ye sunulan düzenleme, Pasaport Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngörüyor. Teklife göre, hususi damgalı pasaport hakkından yararlanabilmek için aşağıdaki şartların sağlanması talep ediliyor:

  • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı odalara üye olmak,
  • Mühendis veya mimar olarak fiilen mesleği icra etmek,
  • Meslekte en az 15 yıl kıdeme sahip olmak.

GEREKÇE

Kanun teklifinin gerekçe bölümünde, mühendis ve mimarların mesleki faaliyetleri kapsamındaki yurt dışı seyahatlerine değinildi. Metinde, uluslararası toplantılar, teknik incelemeler, fuar katılımları ve proje takiplerinde vize prosedürlerinin zaman kaybına yol açtığı belirtilerek, düzenlemenin bu süreçleri kolaylaştırmayı amaçladığı ifade edildi.

MEVCUT SÜREÇ

TBMM resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı kapsamında hazırlanan teklif, 13 Ekim 2025 tarihinde Meclis Başkanlığı’na sunuldu. 2/3312 esas numarasıyla kayda geçen teklif, şu anda ilgili komisyonda değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Mevcut mevzuatta yeşil pasaport hakkı; 1., 2. ve 3. derece kadrolarda bulunan devlet memurları, eski milletvekilleri, belediye başkanları, devlet sporcuları ve belirli ihracat oranlarını karşılayan iş insanlarına veriliyor. Ayrıca, baro levhasına kayıtlı ve 15 yıl kıdemi bulunan avukatlar da bu haktan yararlanan meslek grupları arasında yer alıyor.


