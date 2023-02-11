İki mucize haberi 137 saat sonra geldi: Hatay'da umut bitmedi

Türkiye 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 kenti yerle bir eden 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Depremler binlerce kişiyi sevdiklerinden kopardı. Ekipler ise aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İki büyük depremde 22 bin 327 kişi hayatını kaybetti, 80 bin 278 kişi ise yaralandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...