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İki mucize haberi 137 saat sonra geldi: Hatay'da umut bitmedi

Hatay'ın Antakya ilçesinde, depremde yıkılan binanın enkazında kalan 6 yaşındaki Mehmet depremden 137 saat sonra, başka bir binanın enkazından ise 57 yaşındaki Mehmet Sözer 136 saat sonra sağ kurtarıldı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
22:17 . 11/02/2023 Cumartesi
DHA
Mehmet Sözer 136 saat sonra kurtarıldı.

Mehmet Sözer 136 saat sonra kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem bölgesindeki arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yıkılan iki binanın enkazında çalışma yaptı. Ekipler, depremden 136 saat sonra Mehmet Sözer’i sağ kurtardı. Mehmet Sözer’in yakınları sevince boğulurken, oğlu, "Baba buradayız, hepimiz buradayız" diyerek sedyedeki babasına seslendi.Yıkılan binaya 20 metre uzaklıktaki bir başka binada yapılan çalışmada ise 6 yaşındaki Mehmet isimli çocuk 137 saat sonra kurtarıldı. 2 kişinin kurtarılması enkazların bulunduğu alanlardakilere büyük mutluluk yaşattı. 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.


 

#Deprem
#Hatay
#137. saat
2 saat önce
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İki mucize haberi 137 saat sonra geldi: Hatay'da umut bitmedi
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