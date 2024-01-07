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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde akşam saatlerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı. Araçların kafa kafaya çarpıştığı an kameraya yansıdı.

20:52 - 7/01/2024 Pazar
DHA
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Akçakoca ilçesi Karasu yolu üzerinde meydana geldi. Karasu istikametine giden Fatih Yılmaz idaresindeki 54 AB 043 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Muzaffer Ilgaz yönetimimdeki 81 AAP 047 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Fatih Yılmaz ve Muzaffer Ilgaz yaralanırken, Muzaffer Ilgaz'ın kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Semih Aydın olay yerinde hayatını kaybetti.


Yaralılar sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Akçakoca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındılar. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.


#Düzce
#Akçakoca
#kaza
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