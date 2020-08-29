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Gündem İkinci kattaki daireden alt kata su sızdı, intihar ortaya çıktı
KAHRAMANMARAŞ

İkinci kattaki daireden alt kata su sızdı, intihar ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta, yaşanan olayda apartın bir katında su sızması üzerine girilen dairede kiracı olarak bilinen kişinin bileklerini kestiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Kahramanmaraş'ta, bir apartta, alt kata su sızması üzerine girilen dairede, kiracı Tuğrul B. (24), bileklerini keserek intihar etmiş olarak bulundu.
Kahramanmaraş'ta, bir apartta, alt kata su sızması üzerine girilen dairede, kiracı Tuğrul B. (24), bileklerini keserek intihar etmiş olarak bulundu.

Tuğrul B.'nin (24) bir ay önce kiraladığı ikinci kattaki daireden, alt kata su sızmaya başladı.

  • Bunun üzerine görevli, Tuğrul B.'nin daire kapısını çaldı ancak açan olmadı. Görevli yanına alt katta yaşayan kiracıyı da alarak, yedek anahtarla daireye girdi. İkili dairenin banyosunda, Tuğrul B.'nin cansız bedenini buldu.

Kahramanmaraş'ta, bir apartta, alt kata su sızması üzerine girilen dairede, kiracı Tuğrul B. (24), bileklerini keserek intihar etmiş olarak bulundu.

10 YIL ÖNCEDE İNTİHARA KALKIŞMIŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Tuğrul B.'nin bileklerini jiletle keserek intihar ettiğini belirledi. Tuğrul B.'nin 2010 yılında da intihar teşebbüsünde bulunduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta, bir apartta, alt kata su sızması üzerine girilen dairede, kiracı Tuğrul B. (24), bileklerini keserek intihar etmiş olarak bulundu.

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