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Gündem İkizleri süt ayırdı
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İkizleri süt ayırdı

Evde oyun oynayan 2,5 yaşındaki ikizlerin üzerine kaynar süt dolu tencere devrildi. Vücutlarında yanıklar oluşan iki kardeş bir hafta tedavi görüp taburcu oldu. Yaraları enfeksiyon kapıp durumu ağırlaşan Tuncer Efe kurtarılamadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Songül Naz Dönmez ve Tuncer Efe Dönmez (Sağda)
Songül Naz Dönmez ve Tuncer Efe Dönmez (Sağda)

Üzerlerine kaynar süt dökülen ikiz kardeşlerden biri öldü. Konya Ereğli'de yaşayan Özlem ve Resul Dönmez çiftinin 2,5 yaşındaki ikizleri Songül Naz ve Tuncer Efe’nin üzerine kaynar süt döküldü. Vücutlarında yanıklar oluşan iki kardeş hastaneye kaldırıldı. Ereğli Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Tuncer Efe Ankara’ya, Songül Naz ise Konya’ya sevk edildi.

ENFEKSİYON KAPTI

  • Bir hafta süren tedavinin ardından ikiz kardeşler taburcu edildi. Ancak Tuncer Efe’nin durumu enfeksiyon kapması nedeniyle yeniden ağırlaştı. Kulu Devlet Hastanesi’ne götürülen küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tuncer Efe'nin cansız bedeni otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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