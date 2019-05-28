İkizleri süt ayırdı

Üzerlerine kaynar süt dökülen ikiz kardeşlerden biri öldü. Konya Ereğli'de yaşayan Özlem ve Resul Dönmez çiftinin 2,5 yaşındaki ikizleri Songül Naz ve Tuncer Efe’nin üzerine kaynar süt döküldü. Vücutlarında yanıklar oluşan iki kardeş hastaneye kaldırıldı. Ereğli Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Tuncer Efe Ankara’ya, Songül Naz ise Konya’ya sevk edildi.

ENFEKSİYON KAPTI

Bir hafta süren tedavinin ardından ikiz kardeşler taburcu edildi. Ancak Tuncer Efe’nin durumu enfeksiyon kapması nedeniyle yeniden ağırlaştı. Kulu Devlet Hastanesi’ne götürülen küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tuncer Efe'nin cansız bedeni otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.