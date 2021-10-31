Gündem İkna çalışmaları neticesinde dört terörist daha teslim oldu
ANKARA

İkna çalışmaları neticesinde dört terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan dört örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Haber Merkezi AA
İkna çalışmaları neticesinde dört terörist daha teslim oldu
(Arşiv)

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

IRAK VE SURİYE'DE FAALİYET YÜRÜTTÜLER

2013-2015 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

SAYI 171'E YÜKSELDİ

Böylelikle 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 171'e yükseldi.

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