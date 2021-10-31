İkna çalışmaları neticesinde dört terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
IRAK VE SURİYE'DE FAALİYET YÜRÜTTÜLER
2013-2015 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
SAYI 171'E YÜKSELDİ
Böylelikle 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 171'e yükseldi.