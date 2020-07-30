İkna çalışmaları sonucu 5 terörist teslim oldu İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda 5 bölücü terör örgütü mensubunun, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik ikna çalışmaları devam ediyor.

Haber Merkezi 30 Temmuz 2020, 18:01 Son Güncelleme: 30 Temmuz 2020, 18:24 AA