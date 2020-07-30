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Gündem İkna çalışmaları sonucu 5 terörist teslim oldu
ANKARA

İkna çalışmaları sonucu 5 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda 5 bölücü terör örgütü mensubunun, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik ikna çalışmaları devam ediyor.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubunun Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İkna çalışmaları sürüyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik ikna çalışmaları devam ediyor.

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Ocak'tan bu yana 122 terörist teslim oldu

  • Çalışmalar neticesinde Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 örgüt mensubu, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 122'ye yükseldi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen başarılı ikna çalışmaları sayesinde gelecek günlerde de teslim olmaların artarak devam edeceği bildirildi.

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