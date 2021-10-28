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İkranur Tirsi davasında tepki çekecek gelişme: Halaya tahliye katil amcaya 11 yıl hapis

Giresun’un Bulancak ilçesinin İcilli köyünde yaklaşık 16 ay önce öldürülerek dereye atılan İkranur’un ölümü ile ilgili geçtiğimiz Şubat ayında tutuklanan öz amcası ve halasının yargılanmasında karar çıktı. amcaya akrabası olan "çocuğu kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis, halaya ise yardım ve delilleri karartmadan ötürü 5 yıl üst sınırından ceza verildi. Amcanın cezası daha sonra suç işlediğinde yaşının küçüklüğü ve suça sürüklenen çocuk kapsamında dikkate alınarak cezası 11 yıla indirildi. Halanın cezası ise iyi hal indirimiyle 4 yıl 2 aya düşürüldü ve tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.

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Haber Merkezi İHA
İkranur Tirsi davasında tepki çekecek gelişme: Halaya tahliye katil amcaya 11 yıl hapis
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Bulancak ilçesinin İcilli köyünde 27 Haziran 2020 akşamı evine dönmeyen İkra Nur’un ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmış, küçük kızın cansız bedeni 30 Haziran’da kaybolduğu yerden yaklaşık 7-8 kilometre (kuşbakışı 1 kilometre) uzaklıktaki İncirli mevkiindeki derede bulunmuştu. Sürdürülen soruşturma kapsamında 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi’nin ölümüyle ilgili amcası S.T (14) ile halası A.Ç (26), 15 Şubat tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Savunmaları alındı

Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanıklardan amca S.T. tutuklu bulunduğu Kayseri Çocuk ve Gençlik Kapalı İnfaz Kurumu’ndan, halası A.Ç. ise Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyeti tarafından sanıklara haklarındaki iddianame kendilerine okunurken, sanıkların ilk savunmaları da alındı.

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Müebbet hapis verilmişti indirildi

İndirimli cezayla halaya tahliye, amcaya 11 yıl hapis
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki sanık için ayrı ayrı hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamelerde, amca S.T. için akrabası olan "çocuğu kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası verildi. Ancak, suç işlediğinde yaşının küçüklüğü ve suça sürüklenen çocuk kapsamında dikkate alınarak cezası 11 yıla indirildi. ’Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan yargılanan hala A.Ç. için de 5 yıl üst sınırı üzerinden verilen cezası iyi hal indirimiyle 4 yıl 2 aya düşürüldü ve tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.

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Olayın geçmişi

2020 akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra evlerine 7 km uzaklıktaki derede cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’yi ağzını ve burnunu eliyle kapatıp nefessiz bırakarak öldürdüğü iddiasıyla 14 yaşındaki amcası ve birlikte cesedini dereye attığı iddiasıyla da halası 15 Şubat 2021 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

  • Savcılıktaki ifadelerinde İkranur’u olay günü oyun oynarken kızdığı ve sinirlendiği için ağzını ve burnunu eliyle kapatıp nefessiz bırakarak öldürdüğünü itiraf eden 14 yaşındaki amca S.T. olay sonrası ablası A.T. ile birlikte cesedi dereye attıklarını söylemişti.
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