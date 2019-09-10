Gündem İl imamı yöneticidir
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

İl imamı yöneticidir

Yargıtay, FETÖ’nün Türkiye yapılanmasıyla ilgili emsal teşkil edecek karara imza attı. Yüksek Mahkeme, bir itirazı karara bağlayarak ‘il imamı’nın yönetici olduğuna hükmetti. Yalova imamı Aziz Küçükgök’e verilen 12 yıl 6 aylık hapis cezasını onadı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

FETÖ’nün Yalova’daki kuruluşlarından Ufuk Eğitim AŞ’nin sözde “eğitim danışmanlığını” yapan Aziz Küçükgök, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından “il imamı” olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Yalova’nın en üst düzey sorumlusu olarak örgüt adına talimatlar verdiği ve örgüt üyelerini yönlendirdiği belirtilen Küçükgök hakkında, “Silahlı terör örgütü yöneticisi olma” suçundan dava açıldı.

TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN TALİMATI

Yapılan araştırmada FETÖ imamının, “antsaid4” kullanıcı adıyla örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandığı tespit edildi. Küçükgök’ün, 80 bin 107 kez oturum açtığı ByLock’ta, “Hizmete devam, tedbiri elden bırakmayın, Twittter’da işlenecek konu dersane ve okul baskınları konusunda hassas olan (!) iktidarın ve terör gibi konulara duyarsız kalması” şeklinde emir ve talimatlar vererek örgüt üyelerine örgütü ayakta tutmak ve kamuoyu oluşturmak için onları yönlendirecek şekilde yazışma içeriklerinin bulunduğu belirlendi.

MAHKEMEDE İNKAR ETTİ

2001 yılından itibaren FETÖ ile bağlantılı eğitim kurumlarında yöneticilik yapan “Mesut” kod adlı Küçükgök, yargılama aşamasındaki savunmasında, suçlamaları inkar etti. Yalova imamı olduğuna ilişkin tanık beyanlarını da kabul etmeyen Küçükgök, “Fetullah Gülen’i görsel ve yazılı basından tanırım. Yapılanmanın içeriğini bilmem, örgüt ve yapılanma bünyesinde herhangi bir faaliyet göstermedim, örgüt içerisinde tanıdığım herhangi bir kimse yoktur” iddiasında bulundu. Ayrıca ByLock kullanmadığını da ileri süren Küçükgök, tanık beyanlarıyla deşifre edilen “Mesut” kod adının göbek ismi olduğunu iddia etmesi de dikkat çekti.

REKLAM

12.5 YIL HAPSE ÇARPTIRILDI

Yalova Ağır Ceza Mahkemesi, yapılan yargılama sonucunda Aziz Küçükgök’e, FETÖ yöneticiliği suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Kararda, sanığın, Ufuk AŞ’ de çalışıyor görüntüsüyle 2015’te Yalova’ya atanarak il yöneticisi (il imamı) sıfatını aldığı ve bu sıfat altında örgüt üyelerine emir ve talimatlar vererek örgütün ildeki yöneticiliğini yaptığı belirtildi.

EMSAL NİTELİĞİ TAŞIYOR

Sanık Aziz Küçükgök, yerel mahkemenin kararına itiraz etti. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, verilen cezaya karşı sanığın itirazını reddetti. Küçükgök’ün istinaf mahkemesinin kararına itiraz etmesi üzerine dosya Yargıtay’ın önüne geldi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi de FETÖ imamı Küçükgök’e, “örgüt yöneticiliği” suçundan verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasını onadı. Söz konusu karar, FETÖ’nün Türkiye yapılanmasında önemli yer tutan il imamlarının “yöneticilik” suçundan cezalandırılabileceğine ilişkin emsal niteliği taşıyor.

FETÖ'cü hainler saat 04.25’te sahte imzayla göndermişler
GÜNDEM
FETÖ'cü hainler saat 04.25’te sahte imzayla göndermişler
PKK yaktıCHP kınayamadı!

PKK yaktı
CHP kınayamadı!

AK Parti'nin 'PKK'yı kınama' önergesini CHP'liler reddetti.
Belediye başkanlarına davet

Belediye başkanlarına davet

Erdoğan büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya gelecek.
Casusu geri çekti!

Casusu geri çekti!

Rus hükümeti içindeki casus tartışmalara neden oldu.
Katiller<br>cezaevi arkadaşı

Katiller
cezaevi arkadaşı

​Durakta beklerken kendisinden para isteyen kişiler tarafından katledilmişti.
Rezil karşılama

Rezil karşılama

Ders zilinin çaldığı ilk günde skandala imza attılar.
40 milyon köle var!

40 milyon köle var!

Birleşmiş Milletler'den 21. yüzyılın en dramatik insani raporu.

Mahkemeden <br>emsal karar

Mahkemeden
emsal karar

​İkinci el aldığı otomobil arıza yapınca parasını geri aldı.

Terör bitsin<br>anneler kazansın

Terör bitsin
anneler kazansın

​Aile Bakanı Selçuk'tan, çocukları dağa kaçırılan ailelere destek.
Futbol dünyasını<br>meraklandıran ameliyat

Futbol dünyasını
meraklandıran ameliyat

Trabzonspor'un​ genç yeteneği bıçak altına yatıyor.
Köpeklerin<br>emrine girmem!

Köpeklerin
emrine girmem!

Kaza geçiren müdürün 15 Temmuz'daki cümlesi halen akıllarda.
İTÜ'lü mühendis <br>Halit'in katilleri tutuklandı

İTÜ'lü mühendis
Halit'in katilleri tutuklandı

'​Yağmaya teşebbüs' ve 'kasten öldürme' suçlarından yargılandılar.
Radyoda dinlemek <br>bile hayal oldu

Radyoda dinlemek
bile hayal oldu

​Süper Lig maç yayın hakları için şoke eden rakam.
Beklenti yükseldi

Beklenti yükseldi

​Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar tahmini açıklandı.
Kararlılıkla <br>sürdürüyoruz

Kararlılıkla
sürdürüyoruz

​Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs'ta dikkat çeken mesaj.
Dev projelerde kullanılacak

Dev projelerde kullanılacak

​Türkiye, yerli dijital para ile başarı hikayesi yazacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.