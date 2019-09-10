İl imamı yöneticidir

FETÖ’nün Yalova’daki kuruluşlarından Ufuk Eğitim AŞ’nin sözde “eğitim danışmanlığını” yapan Aziz Küçükgök, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından “il imamı” olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Yalova’nın en üst düzey sorumlusu olarak örgüt adına talimatlar verdiği ve örgüt üyelerini yönlendirdiği belirtilen Küçükgök hakkında, “Silahlı terör örgütü yöneticisi olma” suçundan dava açıldı.

TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN TALİMATI

Yapılan araştırmada FETÖ imamının, “antsaid4” kullanıcı adıyla örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandığı tespit edildi. Küçükgök’ün, 80 bin 107 kez oturum açtığı ByLock’ta, “Hizmete devam, tedbiri elden bırakmayın, Twittter’da işlenecek konu dersane ve okul baskınları konusunda hassas olan (!) iktidarın ve terör gibi konulara duyarsız kalması” şeklinde emir ve talimatlar vererek örgüt üyelerine örgütü ayakta tutmak ve kamuoyu oluşturmak için onları yönlendirecek şekilde yazışma içeriklerinin bulunduğu belirlendi.

MAHKEMEDE İNKAR ETTİ

2001 yılından itibaren FETÖ ile bağlantılı eğitim kurumlarında yöneticilik yapan “Mesut” kod adlı Küçükgök, yargılama aşamasındaki savunmasında, suçlamaları inkar etti. Yalova imamı olduğuna ilişkin tanık beyanlarını da kabul etmeyen Küçükgök, “Fetullah Gülen’i görsel ve yazılı basından tanırım. Yapılanmanın içeriğini bilmem, örgüt ve yapılanma bünyesinde herhangi bir faaliyet göstermedim, örgüt içerisinde tanıdığım herhangi bir kimse yoktur” iddiasında bulundu. Ayrıca ByLock kullanmadığını da ileri süren Küçükgök, tanık beyanlarıyla deşifre edilen “Mesut” kod adının göbek ismi olduğunu iddia etmesi de dikkat çekti.

REKLAM

12.5 YIL HAPSE ÇARPTIRILDI

Yalova Ağır Ceza Mahkemesi, yapılan yargılama sonucunda Aziz Küçükgök’e, FETÖ yöneticiliği suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Kararda, sanığın, Ufuk AŞ’ de çalışıyor görüntüsüyle 2015’te Yalova’ya atanarak il yöneticisi (il imamı) sıfatını aldığı ve bu sıfat altında örgüt üyelerine emir ve talimatlar vererek örgütün ildeki yöneticiliğini yaptığı belirtildi.

EMSAL NİTELİĞİ TAŞIYOR

Sanık Aziz Küçükgök, yerel mahkemenin kararına itiraz etti. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, verilen cezaya karşı sanığın itirazını reddetti. Küçükgök’ün istinaf mahkemesinin kararına itiraz etmesi üzerine dosya Yargıtay’ın önüne geldi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi de FETÖ imamı Küçükgök’e, “örgüt yöneticiliği” suçundan verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasını onadı. Söz konusu karar, FETÖ’nün Türkiye yapılanmasında önemli yer tutan il imamlarının “yöneticilik” suçundan cezalandırılabileceğine ilişkin emsal niteliği taşıyor.