İlçelerde büyük değişim

Parti Genel Merkezi’nde basınla buluşan Dağ, partinin son dönemde gerçekleştirdiği kongreler ve Türkiye’nin dış politikasındaki gelişmeleri değerlendirdi. Ekim ayından itibaren gerçekleştirilen kongre sürecinde 930 ilçe ve 47 ilde kongrenin tamamlandığını söyleyen Dağ, değişim oranının ilçe bazında yüzde 85, il bazında ise yüzde 60’a ulaştığını belirtti. AK Parti’nin kongre sürecini, parti içindeki birlik ve beraberliği artırma, kadroları genişletme ve güçlendirme fırsatı olarak gördüğünü vurgulayan Dağ, “AK Parti’de küslük, kırgınlık olmaz. Kavgacılar ve kaos sevdalıları barınamaz” dedi.

Dağ, dış politikaya da değinerek “Türkiye artık yalnızca kendi topraklarında istikrarı sağlamış bir ülke değil, aynı zamanda Karabağ’dan Libya’ya, Afrika’dan Suriye’ye kadar birçok bölgede barış, özgürlük ve yeni bir dönem için önemli adımlar atmış bir ülkedir” ifadelerini kullandı. Dağ, Suriye konusunda ise “Suriye ne kadar güvendeyse, Türkiye de o kadar güvendedir. Suriye’nin istikrarı Türkiye’nin olmazsa olmazıdır. Suriye devrimi, Türkiye siyasetinde bir turnusol kağıdı görevi görmüştür. CHP, Suriye meselesinde gerçeklerden kopuk bir yaklaşım sergilemiştir” değerlendirmesi yaptı.