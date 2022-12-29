​İlçelerden merkeze tek araçla yolculuk dönemi başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde yaşayan yolcu ve minibüsçülerin yıllardır çözüm beklediği soruna "İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi Projesi" ile neşter vurdu. Merkez ile birlikte artık vatandaşlar tek bir araçla ilçeden şehir merkezine, şehir merkezinden de ilçelere ulaşabilecek. Bugün itibariyle hizmete giren merkezin açılış töreni yoğun katılım ile gerçekleşti. Açılışa, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan ve Orhan Kırcalı, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, MHP İl Başkanı Osman Kandıra, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilçe belediye başkanları, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler, STK temsilcileri, minibüsçüler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

REKLAM

Davul zurnalar eşliğinde bayram havasında gerçekleştirilen açılış töreninde yolcular ve minibüsçüler yıllardır yaşadıkları mağduriyeti bitirdiği için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür etti.

Güler: 15 yıllık çilemiz bitti

Açılışta konuşan Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler, yaklaşık 15 yıldır süren bir sorunun çözülüyor olmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Ulaşım sorunumuz artık sona erdi. İlçelerden gelecek vatandaşlarımız birkaç araç değiştirmek zorunda kalmayacak, tek bir araçla ulaşımını sağlayacaktır. Biz 15 yıldır bunun sıkıntısını yaşıyorduk. Hem şoför esnafımız hem halkımız için bugün mutluluk günüdür. Başta Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir olmak üzere bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

REKLAM

Doğan: Esnafımız da, vatandaşlarımız da mutlu

İlçe Belediye Başkanları adına konuşan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Bugün hem Çarşambamız hem diğer ilçelerimiz için önemli bir gün. İlçelerden Samsun merkeze gelmekte sorun yaşayan vatandaşlarımızın hayatına dokunan çok önemli bir merkezin bugün açılışına tanıklık ediyoruz. Başkanımız Mustafa Demir'in seçim vaatleri arasındaydı. Büyükşehir Belediye Başkanımız ‘minibüs esnafının ve vatandaşlarımızın mağduriyetini bitireceğim’ demişti. Dediğini de yaptı. Buranın hayata geçmesini sağlayan öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok büyük bir istek ve talep vardı. Artık vatandaşlarımız da esnafımız da çok mutlu. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

REKLAM

Samsun modern bir tesis kazandı

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu da, "Samsun’un böyle güzel ve modern bir tesis kazanması adına çok mutluyum. 2019 seçimlerinde ilçeleri gezerken bunun çok büyük bir ihtiyaç olduğunu görmüştük. Ve başkanımız Mustafa Demir de bu ihtiyacı gidereceğinin sözünü vermişti. Bugün bu sözün gerçekleşmesinin gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz” diyerek, “Açılışımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız hep insanımızın ihtiyacı doğrultusunda hareket etti. Onun ekibinin bir parçası olan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir, bizler insanımızın ihtiyacı doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz" ifadelerini kullandı. “Samsun'un çok ihtiyacı olan bir merkezdi” diyen MHP İl Başkanı Osman Kandıra da sevinç duyduklarını ifade ederek hayırlı olmasını diledi.

REKLAM

“ ‘Ulaşım sorunu bitecek’ demiştik sözümüzü tuttuk”

İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi'nde 13 indirme peronu, 3 adet havaalanı servis peronu, 3 adet bilet gişesi, 72 araçlık açık otopark ve 12 araçlık taksi durağının yer aldığını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de, ilçelerden şehir merkezine ulaşma sorununun artık ortadan kalktığını ifade ederek şunları söyledi:

"Derdimiz ve heyecanımız Samsun için. Minibüsçülerimizi ve vatandaşlarımızı, herkesi dinledik. İlçelerden gelen vatandaşların şehir merkezine ulaşmayla ilgili zorluğu vardı. Şimdi biz onu ortadan kaldırdık. Bugün bahardan bir gün. Bölgenin merkeziyiz. İlkadım şehriyiz. Bizim misyonumuz başka. Biz diğer illere göre daha sorumluyuz. Ona uygun da yaşamak çalışmak ve ülkemizin geleceğinde rol almak zorundayız. Halka hizmeti beynine ve gönlüne yerleştirenler açısından bu açılışın o kadar büyük bir önemi var ki. Samsun'a ilçelerden merkeze bir günde giren minibüs sayısı 372. Bunun biz 11 ay sayımını yaptık. İnsanlarımız artık hangi ilçeye gitmek isterse rahatça buradan binip gidebilecekler. Başka bir yönü daha var bu işin. Özel aracı olan şehrin her yerine gidiyor. Özel aracı olana sorun yok. Bir minibüs 17 yolcu taşıyor şehre giremiyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Oradan in diğerine bin. Hakikaten çileli bir ulaşım olmuştu. Seçim kampanyamız sırasında söz vermiştik. Sözümüzü de tuttuk."

REKLAM

Kırcalı: İnsana bizzat dokunan projenin gururunu yaşıyoruz

“İnsana dokunan bu güzel projenin açılışını yapacak olmanın gururu yaşıyoruz” diyen AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ise,"Biz Cumhurbaşkanımız liderliğinde 20 yıldan bu yana eğitimden sağlığa turizme, tarıma her alanda çalışmaya üretmeye devam ediyoruz. Bugün de bu güzel havada Samsun Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu bu projenin açılışını yapacağız. İnsana değen, insana bizzat dokunan bu projenin açılışını yapacak olmanın gururunu yaşıyoruz. İlçelerimizin çok beklediği bir çalışmaydı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Demircan: Ulaşım sorunu çözüldü

REKLAM

“Burası ulaşım sorununun çözüldüğü önemli bir merkez” diyen AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan da, "İşte burada bugün milletimize en önemli hizmetlerden biri olan ulaşım hizmetinin kolaylaştırıldığı, en verimli şekle dönüştürüldüğü bir merkezi açıyoruz. Bu güzel günde bu güzel hizmetin oluşumunda gayreti olan herkesi selamlıyorum. Milletimize ve Samsunumuza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrasında İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi dualar eşliğinde açıldı.