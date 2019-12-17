İleriye taşıyacak

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ANKARA

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Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanı sınırlandırma anlaşmasını BM’de tescilleten Türkiye, Libya ile imzalanan ikinci metin olan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Anlaşması sürecini de jet hızıyla işletiyor. Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, dün TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Faruk Kaymakcı
Faruk Kaymakcı

Türkiye ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi. Komisyondaki görüşmelerde konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, “Mutabakat muhtırasının yürürlüğe girmesiyle birlikte güvenlik, askeri eğitim ve öğretim, savunma sanayi, terörizmle, yasa dışı göçle mücadele, lojistik alanında iş birliği, haritacılık alanında iş birliği ile askeri planlama, tecrübe aktarımı, talep olması halinde karşılıklı savunma güvenlik ofisi kurulması gibi konularda Libya ile iş birliğimizin daha ileri seviyelere taşınmasının hukuki altyapısının oluşturulacağına inanıyoruz” dedi.

4 SAAT SÜRDÜ

Kaymakcı, “Muhtıranın hem Libya’da istikrarın sağlanmasına ve kurumsal altyapının güçlenmesine hem de ülkemizin Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika bölgesindeki çıkarlarının korunmasına ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Komisyonun basına kapalı gerçekleşen toplantısında, kanun teklifi ele alındı. Toplantıda, Türkiye ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, 4 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi.

TAM DESTEK

  • Öte yandan Libya’daki bazı belediye başkanları, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan iki mutabakat muhtırasına da tam destek verdiklerini açıkladı. Libya’nın batı ve orta bölgelerinden belediye başkanları ile akil insanlar, başkent Trablus’taki Vaddan Oteli’nde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından yayımlanan videoda, söz konusu iki mutabakat muhtırasının ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere hakları geri kazanmada meşru bir yol olduğu belirtildi. Mutabakat muhtıralarının ülkenin geleceğini ve egemenliğini güvence altına aldığı aktarılan videoda, dost ve kardeş ülkelerden savaşı bitirme ve devlet kurumlarını inşa etmede Libyalılara destek vermeleri talep edildi.

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