İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımız tarihe geçecek bir konuşma yapacak

16:2423/09/2025, Salı
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından açıklama yaptı
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tarihe geçecek nitelikte önemli bir konuşma yapacak" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda tarihe geçecek nitelikte önemli bir konuşma yapacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve heyetinin BM’ye katılımının engellendiği ve Gazze’de yaşanan soykırımın görmezden gelinmeye çalışıldığı bir ortamda bir kez daha Filistin’in ve küresel vicdanın sesi olacak" ifadelerini kullandı.



