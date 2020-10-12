Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İletişim Başkanı Fahrettin Altun Oruç Reisimizin yolu açık olsun
POLİTİKA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Oruç Reis'imizin yolu açık olsun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Oruç Reis'imizin yolu açık olsun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Oruç Reis' sismik araştırma gemisinin Akdeniz'e demir almasına ilişkin, "Her seferinde ülkemiz, milletimiz kazandı. Durmak yok, yola devam. Oruç Reis'imizin yolu açık olsun" dedi.

Haber Merkezi DHA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun
İletişim Başkanı Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 'Oruç Reis' sismik araştırma gemisinin Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldığını duyurduğu mesajını paylaştı.

Altun açıklamasında ise, "Bugünlere kolay gelmedik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aşılmaz denen engelleri bir bir aştık. Her seferinde ülkemiz, milletimiz kazandı. Durmak yok, yola devam. Oruç Reis’imizin yolu açık olsun" ifadesini kullandı.

Bakan Dönmez: Oruç Reis, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı, varsa mutlaka bulacağız
EKONOMİ
Bakan Dönmez: Oruç Reis, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı, varsa mutlaka bulacağız

Türkiye'den Yunanistan'a 'NAVTEX' cevabı: İtiraz edilmesi kabul edilemez
GÜNDEM
Türkiye'den Yunanistan'a 'NAVTEX' cevabı: İtiraz edilmesi kabul edilemez

Bakan Albayrak'tan 'Oruç Reis' paylaşımı: Seferin kutlu, yolun açık olsun
EKONOMİ
Bakan Albayrak'tan 'Oruç Reis' paylaşımı: Seferin kutlu, yolun açık olsun
Abone Ol Google News
Kritik verilerde düşüş devam ediyor

Kritik verilerde
düşüş devam ediyor

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin tablosunu açıkladı.
Gerçek kahramanlar

Gerçek kahramanlar

​44 saat yangınla savaşıp toprağın üstünde uyudular...
Azerbaycan ile Ermenistan görüşmelerinde yüksek tansiyon: Türkiyede masada olmalı

Adana'da feci olay

Adana'da feci olay

Ölen arkadaşlarının cansız bedeninin etrafında sinir krizi geçirdiler.

Sizin de başınıza gelebilir

Sizin de başınıza gelebilir

Linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini bir dakikada kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.