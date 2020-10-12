İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Oruç Reis'imizin yolu açık olsun

İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 'Oruç Reis' sismik araştırma gemisinin Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldığını duyurduğu mesajını paylaştı.

Altun açıklamasında ise, "Bugünlere kolay gelmedik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aşılmaz denen engelleri bir bir aştık. Her seferinde ülkemiz, milletimiz kazandı. Durmak yok, yola devam. Oruç Reis’imizin yolu açık olsun" ifadesini kullandı.

Bugünlere kolay gelmedik.



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aşılmaz denen engelleri bir bir aştık.



Her seferinde ülkemiz, milletimiz kazandı.



Durmak yok, yola devam.#OruçReis’imizin yolu açık olsun... https://t.co/0zphbCEPI1 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 12, 2020

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