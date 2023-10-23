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İletişim Başkanlığı dolandırıcılık yöntemine karşı uyardı: İSPARK'ın böyle bir uygulaması yok

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da park halindeki bazı araçlara bırakılan ve üzerinde İSPARK logosu bulunan "Park borcunuzu ödemek için QR kodu taratınız." yazılı etiketlerin sahte olduğu duyuruldu.

Muhammed Emre Kömürcü
00:02 . 23/10/2023 Pazartesi
AA
İstanbul'da, birçok noktada park halindeki araçların üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSPARK logoları bulunan karekodlu etiketler yapıştırıldı. Etiketlerin üzerinde, 'Park borcunuzu ödemek için QR kodu taratınız' ve 24 saat içerisinde borcun ödenmesi gerektiği yazıyor. Etiketleri gören araç sahipleri ise durumu şaşkınlıkla karşıladı.

İstanbul'da, birçok noktada park halindeki araçların üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSPARK logoları bulunan karekodlu etiketler yapıştırıldı. Etiketlerin üzerinde, 'Park borcunuzu ödemek için QR kodu taratınız' ve 24 saat içerisinde borcun ödenmesi gerektiği yazıyor. Etiketleri gören araç sahipleri ise durumu şaşkınlıkla karşıladı.

Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımda konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da park halindeki araçların üzerine bırakılan İSPARK logolu, 'Park borcunuzu ödemek için QR kodu taratınız' yazılı etiketler sahtedir. İSPARK'ın böyle bir uygulaması bulunmamaktadır. Dolandırıcılık amaçlı bu etiketlerdeki QR kodunu okutan vatandaşlar, bir ödeme ekranına yönlendirilmektedir. Dolandırıcılar bu yöntemle, kredi kartı bilgilerinizi elde etmeye çalışmaktadır. Bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olunuz."


#İSPARK
#QR kod
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#dolandırıcılık
11 saat önce
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