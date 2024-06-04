İletişim Başkanlığından 'AYM Erdoğan'ın yetkilerini iptal etti' iddialarına yalanlama: Esas bakımından bir iptal söz konusu değildir

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "AYM Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Merkez Bankası Başkanı ve rektör atama yetkilerini iptal etti" iddiasını yalanladı.

Bazı basın yayın organlarında, Resmi Gazete'de yayımlanan karar neticesinde Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Cumhurbaşkanı'nın rektör atama ve Merkez Bankası başkanını atama/görevden alma yetkisini iptal ettiği ileri sürüldü.

Muhalif medyanın kısa sürede köpürttüğü iddialara yönelik gerçek ise kısa sürede ortaya çıktı.

DMM'den iddialara yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya platformu X'teki hesabından iddialara ilişkin paylaşımda bulundu.

Anayasa Mahkemesi'nin, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) iptali istemiyle yapılan başvuruyu karara bağladığını ifade eden Merkez, bahse konu KHK ile 2375 hükümle ilgili düzenleme yapıldığını ve AYM'nin kararında bu hükümlerin sadece bazılarında iptal kararı verildiğini hatırlattı.

"Esas bakımından bir iptal söz konusu değildir"

İddialarda yer alan "rektör ve Merkez Bankası Başkanı atamaları konusundaki iptal kararları"nın, "KHK ile değil kanunla düzenleme olması gerektiği" gerekçesiyle yapıldığını belirten Merkez, "Dolayısıyla esas bakımından bir iptal söz konusu değildir. Mahkeme, kararların bugünden itibaren 12 ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir. Dolayısıyla mevcut uygulamalar açısından bir değişiklik bulunmamaktadır. Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yürürlüktedir.

Rektör atamaları da Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130. ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası'nın 13. maddeleri uyarınca zaten Cumhurbaşkanı tarafından yapılmaktadır." dedi.

📌Bazı basın yayın organlarında yer alan, "AYM Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Merkez Bankası Başkanı ve rektör atama yetkilerini iptal etti" iddiası doğru değildir.



Anayasa Mahkemesi, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) iptali istemiyle yapılan başvuruyu karara bağlamıştır.… pic.twitter.com/XEmzenSiee — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) June 4, 2024

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum da iddiaları yalanladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik algı operasyonu niteliği taşıyan iddialara ilişkin bir açıklama da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'dan geldi.

X hesabından paylaşımda bulunan Uçum, AYM'nin, Cumhurbaşkanı'nın rektör atama ve Merkez Bankası başkanını atama/görevden alma yetkisini iptal etmediğini, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde aynen devam ettiğini bildirdi.

AYM'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 2018 tarihli 703 sayılı Anayasa'da Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı maddelerine ilişkin iptal kararını değerlendirdi.

Yetki Kanunu kapsamında çıkarılan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile çeşitli kanunlardaki 2 bin 375 hükümle ilgili düzenleme yapıldığını anımsatan Uçum, Anayasa Mahkemesine bu hükümlerden sadece 108 konuda iptal başvurusu yapıldığını belirtti.

"Cumhurbaşkanının rektör atama yetkisi Anayasa'dan doğuyor"

AYM'nin, talep konularının bir kısmında iptal kararı verdiğini hatırlatan Uçum, şunları kaydetti:

"Rektörler ve Merkez Bankası başkanı konusunda verilen iptaller konu bakımından (KHK ile değil kanunla düzenleme olması gerektiği gerekçesiyle) yapılmış olup esas bakımından bir iptal yoktur. Yani AYM Cumhurbaşkanının rektör atama ve Merkez Bankası başkanını atama/görevden alma yetkisini iptal etmemiştir. Cumhurbaşkanının yetkileri 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde aynen devam ediyor. Ayrıca iptallerin yürürlüğe girmesi için 12 ay süre verilmiştir. Bu süre içerisinde TBMM'nin kanun gerektiren düzenlemeleri yapacağı da öngörülmelidir. Öte yandan Cumhurbaşkanının rektör atama yetkisi zaten iptal edilemez. Çünkü yetki Anayasa'dan doğuyor. Anayasa madde 130. kanunun belirlediği usul ve esaslara göre rektörler Cumhurbaşkanınca, dekanlar ise Yükseköğretim Kurulunca seçilir ve atanır."

4 Haziran 2024 günlü Resmi Gazetede yayınlanan Anayasa Mahkemesi kararına ilişkin kısa bilgilendirme:



Yetki Kanunu kapsamında çıkarılan 703 sy KHK ile çeşitli kanunlardaki 2375 hükümle ilgili düzenleme yapılmıştır.



Anayasa Mahkemesine bu 2375 hükümden sadece 108 konuda iptal… — Mehmet Uçum (@mehmetucum) June 4, 2024







