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İliç'te bir toprak kayması daha: Valilik 'kontrollü' olarak duyurdu

Erzincan'ın İliç ilçesinde bir toprak kayması daha meydana geldi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ise olayı 'kontrollü toprak indirme' olarak duyurdu. Aydoğdu, "İliç maden ocağında, JeoRadar uyarı grubundan yapılan uyarı neticesinde, alan boşaltıldıktan sonra kontrollü bir şekilde, toprak parçası indirilmiştir. Kontrollü yapılan toprak indirmesi sonrası çalışmalar kaldığı yerden devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

18:19 - 27/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 19:06 - 27/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Erzincan'ın İliç ilçesinde bir toprak kayması daha meydana geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.



'Kontrollü toprak indirildi'

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç'teki altın madeni ocağında kontrollü toprak indirmesi çalışması yapıldığını bildirdi.


Vali Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İliç maden ocağında, JeoRadar uyarı grubundan yapılan uyarı neticesinde, alan boşaltıldıktan sonra kontrollü bir şekilde, toprak parçası indirilmiştir. Kontrollü yapılan toprak indirmesi sonrası çalışmalar kaldığı yerden devam etmektedir." ifadelerini kullandı.


#Erzincan
#İliç
#toprak kayması
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