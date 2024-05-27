İliç'te bir toprak kayması daha: Valilik 'kontrollü' olarak duyurdu

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, İliç'te 13 Şubat'ta altın madeni sahasında meydana gelen heyelanın ardından heyet olarak çeşitli incelemeler yaptıklarını söyledi. Uslu, "180 bin kamyona yakın malzeme bölgeden kaldırılmış durumda ve bu çalışmalar, yaklaşık 25-30 gün içinde bu hafriyat alma, yığınları taşıma çalışmaları tamamlanmış olacak." dedi.