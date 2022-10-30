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İlim-Kültür Ödülü Hayrettin Karaman’a

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ni almaya hak kazanan isimleri, sosyal medya hesabından duyurdu. İlim-Kültür ödülü sahibi, Yeni Şafak yazarı Prof. Dr. Hayrettin Karaman olurken, Ketebe Yayınevi yazarı Ömür Akkor da gastronomi alanındaki ödülü Emre Akkor ile paylaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İlim-Kültür Ödülü Hayrettin Karaman’a
Hayrettin Karaman.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri

ni kazanan isimleri, sosyal medya hesabından duyurdu. Yeni Şafak yazarı Prof. Dr. Hayrettin Karaman İlim-Kültür ödülünü almaya hak kazandı. Ketebe Yayınevi yazarı Ömür Akkor da gastronomi alanındaki ödülü Emre Akkor ile paylaştı.

Ömür Akkor.
Ömür Akkor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ni almaya hak kazanan birbirinden kıymetli sanatçılarımızı, ilim ve kültür insanlarımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.Vefa Ödülü sahibi büyük halk ozanımız Aşık Veysel’i rahmetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ne; müzik alanında Ajda Pekkan, resim alanında Süleyman Saim Tekcan, sinema alanında Yılmaz Erdoğan, tiyatro alanında Ayla Algan, ilim-kültür alanında Hayreddin Karaman, edebiyat alanında Yavuz Bülent Bakiler, karikatür-animasyon alanında Varol Yaşaroğlu, gastronomi alanında Ömür Akkor ve Emre Akkor, dans-bale alanında Tan Sağtürk, mimari alanda Hilmi Şenalp, zanaat alanında Sevan Bıçakçı, geleneksel sanatlar alanında Gülbün Mesera, “Vefa Ödülü”ne ise Aşık Veysel değer görüldü.

Yunus Emre Akkor.
Yunus Emre Akkor.
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