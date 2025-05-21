İlim Yayma Ödülleri'nde büyük ödül 5 milyon lira

Erdoğan, akademisyenlerin "Mühendislik", "Doğa ve Sağlık Bilimleri" ile "Sosyal Bilimler" alanındaki ödüller için İlim Yayma Ödülleri sitesi üzerinden dijital başvurularının 16 Mayıs itibarıyla alınmaya başlandığını anlattı. Erdoğan, "Ödüllerimiz aday olma ve aday gösterilme usulüyle verildiği, çok katmanlı bir değerlendirme sürecinden sonra verildiği için ne kadar çok aday namzeti bu ödüllere kendisi aday olur veya aday gösterilirse, ödül sahiplerimizin de düzeyi o kadar artacak demektir" dedi. Bilal Erdoğan, 2 milyon liralık ödül için bütün araştırmacı ve akademisyenlerin aday olabileceğini, 5 milyon liralık büyük ödül içinse rektörlerin göstermesi suretiyle ödüle aday kişilerin belirleneceğini kaydetti. İlim Yayma Ödülleri'nin Türkiye'nin en büyük akademik ödülü olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Belki veriliş şekli itibarıyla başvuru alması itibarıyla değerlendirme süreçlerinin detaylı olması, incelikleri itibarıyla dünyanın sayılı akademik ödüllerinden bir tanesi. Bir yandan Türkiye'deki üst düzey akademik çalışmayı, bilimsel araştırmayı ödüllendirmeyi öngörüyoruz, hedefliyoruz. Diğer taraftan da bu vesileyle parlak, genç dimağların, akademisyen namzeti gençlerimizin, çocuklarımızın kariyer olarak bu itibarlı, bu şerefli çok önemli yolu seçmelerini teşvik etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.