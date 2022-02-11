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İSTANBUL

İlim Yayma Süleymaniye'de üstüne düşeni yapıyor

İlim Yayma Vakfı, İBB’nin Süleymaniye’deki öğrenci yurdunu mühürlemesinin siyasi bir karar olduğunu söyledi. Vakfın başkanvekili Nurettin Alan, inşaatın yasal ve eski binaya göre daha yatay olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: Vakfımız gerekli fedakarlığı yapacağını açıklamış ve zaten inşaatı durdurmuşken, İBB’nin hukuka aykırı olarak inşaatımızı mühürlemesini politik bir eylem olarak görüyoruz. Vakfımızın hukuk nezdinde haklarını kullanacağını beyan ediyoruz.

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Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
İlim Yayma Süleymaniyede üstüne düşeni yapıyor
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İlim Yayma Vakfı, Süleymaniye Camii’nin siluetini bozduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından mühürlenen öğrenci yurdu inşaatıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Bir çok basın mensubu ve dernek üyesinin katıldığı toplantı Süleymaniye Camii avlusunda gerçekleşti. Açıklamayı vakıf adına İlim Yayma Vakfı Başkan Vekili Av. Nurettin Alan yaptı.

İBB, yurt inşaatı zaten durdurulmuş olmasına ve yetki alanında olmamasına rağmen görevlilerini göndererek inşaata göstermelik bir mühür vurmuştu.
İBB, yurt inşaatı zaten durdurulmuş olmasına ve yetki alanında olmamasına rağmen görevlilerini göndererek inşaata göstermelik bir mühür vurmuştu.

PROSEDÜRLERE UYGUN

İBB’nin kararının siyasi olduğunu belirten Alan, “İlim Yayma Vakfı’mızın Süleymaniye’deki yurt inşaatı, yapı kullanım izin belgeli eski binaya ve çevresindeki binalara göre daha yatay, kademelendirilmiş, hukuki ve teknik prosedürlere, yetkili kurulca onaylanmış yenileme ada avan projesine uygun ilgili kurullarca onaylıdır; yasaldır. Vakfımız, söz konusu inşaatla ilgili gerekli fedakarlığı yapacağını açıklamışken ve zaten inşaatı durdurmuşken; İBB’nin yetki gaspıyla hukuka aykırı olarak inşaatımızı mühürlemesini politik bir eylem olarak görüyor ve bu konuda vakfımızın hukuk nezdinde haklarını kullanacağını beyan ediyoruz” dedi.

İBB İLETİŞİME GEÇMEDİ

İBB tarafından sosyal medyada belirtildiği gibi kendileriyle iletişime kesinlikle geçilmediğini kaydeden Alan şunları söyledi: “Söz konusu yurt inşaatının ruhsatlı olduğunu açık ve net bir şekilde ifade eden İBB’nin Süleymaniye ile ilgili problemlerin çözümü için herhangi bir plan dahi ortaya koymamışken sadece vakfımız üzerinden bu konuyu tartışmaya devam etmesini politik bir çaba olarak görüyoruz.”

Alınacak her türlü karara uyacaklarını beyan ettiklerini söyleyen Alan, “Hukuka aykırı bir şekilde ve yetki gaspı yapılarak inşaatımız İBB tarafından mühürlenmiştir. Süleymaniye ruhumuzdur. Ruhumuzu koruyacağız” dedi.

İddiaları reddediyoruz

  • Nurettin Alan, Süleymaniye gibi bir yerde kaçak inşaat yapmanın imkansız olduğuna dikkat çekerek, “Sosyal medyada yapının kaçak olduğuna ilişkin iddiaların tamamını buradan reddediyoruz. Hal böyleyken her ne kadar koruma kararları çerçevesinde yürütülen bir inşaat olmuş olsa da kamuoyunda oluşan hassasiyet nedeniyle vakfımız var olan hakkını dahi yapmadan kamuoyunun hassasiyetini karşıladığını ifade ederek yetkili kurum ve kuruluşları göreve davet etmiş ve yetkili kurum ve kuruluşların alacağı her karara uyacağını beyan etmiş ve inşaatı durdurmuştur” dedi.
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