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EĞİTİM

İlk bine imam hatip damgası

Anadolu imam hatip liseleri üniversite sınavında başarı çıtasını üst sıralara çekti. İlk bine giren AİHL’li sayısı 397 oldu. Milyonlarca adayın ter döktüğü 2021 YKS’de Anadolu imam hatip liseleri büyük bir başarıya imza attı. ..

Yasemin Asan Yeni Şafak
​İlk bine imam hatip damgası
Fotoğraf: Arşiv

Anadolu imam hatip liseleri üniversite sınavında başarı çıtasını üst sıralara çekti. İlk bine giren AİHL’li sayısı 397 oldu. Milyonlarca adayın ter döktüğü 2021 YKS’de Anadolu imam hatip liseleri büyük bir başarıya imza attı. 2021-YKS sonuçlarına göre bu liselerde okuyan ve mezun olan 397 kişi ilk binde dereceye girdi. Söz konusu öğrencilerden 298’i son sınıf öğrencisi. 2020 yılına göre bu yıl ilk yüzde elde edilen derecede yüzde 63,16, ilk binde yüzde 39 ve ilk on binde yüzde 29,35’lik artış sağlandığı kaydedildi.

Kartal İHL’den YKS başarısı
GÜNDEM
Kartal İHL’den YKS başarısı

İmam hatipli öğrenciler tasarladı: TEKNOFEST'te piste çıkacak
FOTOĞRAF 10
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Projeden sorumlu öğretmen Devrim Ertuğrul koordinesindeki 10 öğrenci, TÜBİTAK ve Düzce Belediyesinin desteğiyle Asel 81 adını verdikleri elektrikli aracı üretti.
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Öğrenciler, 7,5 ayda geliştirdikleri Asel 81 isimli elektrikli araçlarıyla TEKNOFEST kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarının 4-5 Eylül'de Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek final etabında 40 takım arasından en iyisi olmak için yarışacak.
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Ertuğrul, öğrencilerin başarılı bir araç tasarladığını söyledi. TEKNOFEST'in önemine işaret eden Ertuğrul, TEKNOFEST okullarımıza büyük bir dinamik katıyor. Öğrenciler, TEKNOFEST yarışmalarına katılarak hem pandemi sürecini daha verimli geçirdi hem de kendilerini geliştirdiler. dedi.
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Ertuğrul, aracın 7,5 ayda tasarlandığını aktararak, 40 takım arasından en iyisi olmak için yarışacaklarını kaydetti. Aracı en düşük güçle en fazla yolu katetmesi için tasarladıklarını anlatan Ertuğrul, Elektrikli araç yarışmalarına katılan araçların öğrenci tasarımları olmasının yanında burada önemli olan aracın verimli olması. En düşük gücü harcayan ve en uzun mesafeye giden araçlar elde etmek için de aracın hafif olması, motorunun verimli olması gerekiyor. diye konuştu.
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Ertuğrul, Asel 81 ile derece elde ederek Düzce'ye dönmek istediklerini sözlerine ekledi.
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İmam hatipli öğrenciler tasarladı: TEKNOFEST'te piste çıkacak
Düzce Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tasarladıkları elektrikli araçla, TEKNOFEST yarışmasına katılıyor.

  • AİHL mezunları 2019 YKS’de ilk bine 168, geçen yıl ise 214 öğrenci sokmuştu. 2019’da dereceye girilen il sayısının da 13’den geçen sene 28’e bu sınavda ise 38 ile yükseldiği bildirildi.

TERCİHLERİ MÜHENDİSLİK-SAĞLIK

Anadolu imam hatip liselerinde üniversite yerleşim sonuçları incelendiğinde 2019-2021 yılı karşılaştırmasına göre, mühendislik/mimarlık fakültesi, hemşirelik, diş hekimliği fakültesi, tıp fakültesi, eczacılık, hukuk fakültesi, turizm ve ilahiyat/İslami ilimler fakültesine yerleşen öğrenci sayısında bir önceki yıla göre belirgin artışlar yaşandı. Birçok bölümle birlikte coğrafya fakültesi, havacılık ve uzay bilimleri fakültesi bölümlerine de öğrenci yerleşti.

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BAŞARININ SIRRI

  • Sağlanan başarıda MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen üniversiteye hazırlık projeleri etkili oldu. Üniversiteye hazırlık programları oluşturularak, mesleki tanıtım çalışmaları yürütülerek, okullarda akademik takip komisyonları oluşturuldu. Öğrencilerin destekleme ve yetiştirme kurslarına aktif katılımı ve takibi sağlandı. Kalite Takip Sistemi ile okulların üniversite hazırlık çalışmaları ve başarı farklılıklarının azaltılması yönünde çalışmalar yürütüldü.
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