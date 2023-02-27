İlk Evim ve deprem konutları birlikte yükselecek

Tüm il ve ilçelerde 500 bin sosyal konutun yapımını içeren “İlk Evim” projesi, deprem konutları ile eş zamanlı yürütülecek. Depremden önce kuraları çekilen ve temelleri atılan konutların yapımına devam edilecek. Deprem bölgesinde yapılacak 45 bin konutun 43 bininin ihalesi sonuçlandı. Eylül ayında açıklanan ve ekim ayında başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin kura çekimi devam ederken temeller de atılıyordu. Depremin ardından büyük yıkımın olduğu Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Adana ve Kilis’te yapılacak olan 45 bin konutun 43 bininin ihalesi sonuçlandı. 2 bin konutun ihalesinin ise kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.