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İlk Evim ve deprem konutları birlikte yükselecek

Maraş depreminin 11 şehirde yıktığı konutlar ile “İlk Evim” projesi kapsamında yapılacak konutlar aynı anda yükselecek. “İlk Evim” projesiyle 11 şehirde 45 bin konut yapılması kararlaştırılmıştı. Bunlardan 43 bininin ihalesi sonuçlandı. Kalan 2 bin konutun ihalesi de kısa sürede yapılacak. Depremde yıkılan evlerin yerine ise 200 bin konut inşa edileceği açıklanmıştı. Toplamda 245 bin konut eş zamanlı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek.

Merve Safa Akıntürk
Merve Safa Akıntürk
04:00 . 27/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Maraş depreminin 11 şehirde yıktığı konutlar ile “İlk Evim” projesi kapsamında yapılacak konutlar aynı anda yükselecek.

Maraş depreminin 11 şehirde yıktığı konutlar ile “İlk Evim” projesi kapsamında yapılacak konutlar aynı anda yükselecek.

Tüm il ve ilçelerde 500 bin sosyal konutun yapımını içeren “İlk Evim” projesi, deprem konutları ile eş zamanlı yürütülecek. Depremden önce kuraları çekilen ve temelleri atılan konutların yapımına devam edilecek. Deprem bölgesinde yapılacak 45 bin konutun 43 bininin ihalesi sonuçlandı. Eylül ayında açıklanan ve ekim ayında başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin kura çekimi devam ederken temeller de atılıyordu. Depremin ardından büyük yıkımın olduğu Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Adana ve Kilis’te yapılacak olan 45 bin konutun 43 bininin ihalesi sonuçlandı. 2 bin konutun ihalesinin ise kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

245 BİN KONUT

Sosyal konut kapsamında Gaziantep’te 10 bin 24, Adana 6 bin 356, Şanlıurfa 6 bin, Diyarbakır 4 bin 800, Hatay 4 bin 450, Kahramanmaraş 3 bin 101, Malatya 2 bin 251, Adıyaman bin 750, Elazığ bin 651, Osmaniye 1550, Kilis 500 konut yapılacak. Bunların yanı sıra 200 bin de deprem konutu yapılacak. Bölgeye toplam 245 bin konut yapılması planlanıyor.


#İlk Evim
#Deprem
#Sosyal Konut
1 saat önce
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İlk Evim ve deprem konutları birlikte yükselecek
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