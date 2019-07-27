Gündem İlk kadın bakan Işılay Saygın vefat etti
İZMİR

İlk kadın Çevre ve Turizm Bakanı Işılay Saygın vefat etti

İlk kadın bakan Işılay Saygın vefat etti

Türkiye’nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı olan Işılay Saygın, tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında vefat etti.

Haber Merkezi IHA
Işılay Saygın
Işılay Saygın

Geçtiğimiz günlerde solunum yetmezliği nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Saygın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Edinilen bilgiye göre, Işılay Saygın’ın, ileri derecede akciğer sertleşmesi hastalığına bağlı solunum yetmezliğinden dolayı 03.00 saatlerinde hayatını kaybettiğini öğrenildi.

Göksel, ailesinin isteği üzerine Saygın’ın pazartesi düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağını dile getirdi.

Saygın, 4 Temmuzda evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Işılay Saygın Kimdir?

İzmir’de doğan Işılay Saygın, 1973-1980 yıllarında Buca Belediye Başkanlığı yaptı.

12 Eylül askeri darbesiyle görevden ayrılan Saygın, 1983, 1987, 1991, 1995 ve 1999 yıllarındaki seçimleri kazanarak beş dönem İzmir Milletvekilliği yaptı.
Saygın, Tansu Çillerin başbakan olduğu 52. hükümette 23 Şubat - 6 Mart 1996 tarihlerinde ilk kadın Çevre Bakanı olarak görev aldı. Mesut Yılmazın başbakanlık yaptığı 53. hükümette de 6 Mart - 28 Haziran 1996 yıllarında ilk kadın Turizm Bakanı olarak görev yaptı.
Saygın, 51., 52., 54. ve 55. hükümetlerde devlet bakanı olarak görev aldı.

Ucuz ekmek mahkemelik

Ucuz ekmek mahkemelik

​İtiraz edildi, 6 işletmeye daha dava açılacak.
FETÖcü polislere şafak baskını

FETÖ'cü polislere şafak baskını

​30 ilde 64 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Mısırların arasına saklamışlar

Mısırların
arasına saklamışlar

Jandarma drone ile çiftçileri kıskıvrak yakaladı.
Merkez indirdi<br>sıra bankalarda

Merkez indirdi
sıra bankalarda

​İş dünyası bankalardan da faiz indirimi bekliyor.
72 terörist Pençe ile etkisizleştirildi

72 terörist Pençe ile etkisizleştirildi

​Mehmetçik kararlılıkla harekatı devam ediyor.
Tarihi hezimet: 7-3

Tarihi hezimet: 7-3

Atletico Madrid, Real Madrid'i sahadan sildi.

İstanbul'a ilk kurbanlıklar geldi

İstanbul'a ilk kurbanlıklar geldi

Kurbanlıklar tek tek denetlenerek kente alındı.

Geri kabul<br>iptal edilsin

Geri kabul
iptal edilsin

İmzalanan antlaşma 3 senedir tek taraflı işliyor.

Ayak bileklerinden vurun

Ayak bileklerinden vurun

​İşgalci İsrail güçlerinden skandal talimat.
Türkiye'yi suçlamıyorum

Türkiye'yi suçlamıyorum

​ABD Başkanı Trump, S-400'lere ilişkin açıklama yaptı.
Saldırı talimatı Kandil'den

Saldırı talimatı Kandil'den

​Erbil'de Türk diplomatı şehit eden teröristler itiraf etti.
Çiftçiye<br> 'tohum' müjdesi

Çiftçiye
'tohum' müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasat Bayramı Programı'nda konuştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.