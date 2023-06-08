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İlk rota deprem bölgesi: İhtiyaçları yerinde göreceğiz

Yeni kabinenin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki yeminin ardından deprem bölgesini ziyaret edeceğini söyledi.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 8/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Salı günkü ilk kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlıkta ilk icraatının ne olacağı sorusuna, “Şu anda keşifteyiz. Farkındalık yaratmak istiyoruz. Hemen deprem bölgesine gideceğim, yemin töreninden bir gün sonra. Orada ciddi bir ihtiyaç var” yanıtını verdi.

HEPİMİZİN KALBİ 6 ŞUBAT’TA KALDI

Öncelikle Kahramanmaraş ve Hatay’a daha sonra Adıyaman ve Malatya’ya gideceğini söyleyen Göktaş, “Daha sonra da peyderpey giderek alana dokunmak istiyorum. Oralarda neler eksik ve neler yapılması gerekiyor gözlemlemek istiyorum. O insanları unutmamamız lazım. Hepimizin kalbi 6 Şubat’ta kaldı. O insanların normal hayata dönmeye çok ihtiyacı var. O yüzden bu teması çok önemsiyorum” ifadelerini kullandı.

#Mahinur Özdemir Göktaş
#Deprem bölgesi
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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