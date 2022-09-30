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ANKARA

İmam hatipler vakti kuşanacak

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından namaz konusunda öğrencilerde ortak bilinç oluşturmak amacıyla ‘Vakti Kuşanmak’ adlı çalışma hazırlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İmam hatipler vakti kuşanacak
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Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından namaz konusunda öğrencilerde ortak bilinç oluşturmak amacıyla ‘Vakti Kuşanmak’ adlı çalışma hazırlandı. Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, çalışmanın bilinçlenme ve salih ameli beraberinde getireceğini ifade etti.

ZAMAN DİSİPLİNİ KAZANACAKLAR

Çalışmayla ilgili bilgi veren Gül, şöyle konuştu: “Kur’an ve sünnet temelinde, günlük hayata bakan yönleriyle bütüncül bir bakış açısıyla anlatmak ve öğrencilerimizde ibadetler aracılığıyla sevgi, saygı, irade, özdenetim, sorumluluk, dostluk, yardımlaşma, birlik ve beraberlik gibi değerleri tecrübe etmesini ve zaman yönetimi disiplini kazanmasını desteklemek amacıyla hazırlanan “Vakti Kuşanmak” çalışmamızın öğrencilerimizde dalga dalga ilgi, heyecan ve eyleme dönüşmesini diliyorum.”

NAMAZA BAKIŞ ZENGİNLEŞTİRİLECEK

Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarında gönüllü öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla oluşturulacak gruplarla namaz konusuna yönelik bakış açısını zenginleştirecek, namazın bireysel, sosyal ve toplumsal yönlerinin fark etmesini ve manevi huzuru tecrübe etmesini sağlayacak farklı etkinlik örneklerine yer verildiği etkinlikte katılım gönüllülük esasına göre gerçekleştirilecek.

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