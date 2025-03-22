İmamoğlu hakkında hazırlanan MASAK raporunun detayları ortaya çıktı: 4 belediyeden FETÖ üyesine 10 milyon TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun detayları ortaya çıktı. Raporda Ekrem İmamoğlu ile FETÖ üyeliği nedeniyle tutuklanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun danışmanı olan Erkan Karaarslan arasında 1 milyon 754 TL'lik danışmanlık anlaşmasının yapıldığı belirtildi.

Ekrem İmamoğlu'nun 2020-2025 yılları arasında ‘tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık', ‘suç işlemeye alenen tahrik etme', ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', ‘basit tehdit', ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs', ‘yargı görevini yapanı etkileme', ‘görevi kötüye kullanma', ‘cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir kamu faaliyetinin yürütülmesin engellemek', ‘kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak' gibi suçlardan soruşturma ve kovuşturma kayıtlarının bulunduğu kaydedildi.