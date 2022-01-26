İmamoğlu'ndan 'balıkçıda yemek' açıklaması: Karla mücadele kadar büyükelçilerle ilişkim de görevim
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da kar felaketi yaşanırken balıkçıda İngiliz büyükelçiyle yemek yemesini savundu. Eleştirileri umursamadığını söyleyen İmamoğlu, "Tepkiler beni ilgilendirmiyor. Gizli bir yemek değildi. Yemeğin gündeme taşınmasını şaşkınlıkla takip ettim" dedi. İmamoğlu ayrıca, büyükelçiyle bir araya gelmesinin karla mücadele kadar önemli olduğunu söyledi.
CHP’lilerin önce haftalar önce çekildiğini iddia ettiği, ardından da doğrulanmasıyla özür dilediği o kare, İmamoğlu'na soruldu. Eleştirileri umursamadığını söyleyen İmamoğlu, kendisini şu sözlerle savundu:
Yemeğe gitme meselemin bu kadar gündeme taşıtılmasını, bu süreçle ilgili manipülasyonu şaşkınla takip ettiğimi ifade etmek isterim. Şeffaf bir yemekti. Elçi bir gün önce İstanbul’a geldi. Gizli bir yemek değildi. 23 yıldır gittiğim mekan. Tepkiler beni ilgilendirmiyor.
"ELÇİYLE GÖRÜŞMEM DE ÖNEMLİ"
İBB Başkanı İmamoğlu, konuşmasında ayrıca, büyükelçiyle yemek aracılığıyla bir araya gelmesinin en az karla mücadele kadar önemli olduğunu söyledi. İmamoğlu, "Bir İBB başkanının karla mücadele kadar dünyanın bu tarz ülkelerinin büyükelçileri veya başkonsoloslarıyla kuracağı ilişki o kadar görevidir ve sorumluluğudur. İngiliz büyükelçi ile yemekte Türkiye - İngiltere ilişkilerini konuştuk" ifadelerini kullandı.