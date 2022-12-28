İmamoğlu'nun hakaret davasında gerekçeli karar açıklandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine “alenen hakaret” ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanmıştı.

İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar 15 Aralık'ta açıklanmıştı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti.

İMAMOĞLU DAVASININ GEREKÇELİ KARARINDAN

Gerekçeli kararda, Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine karşı hakaret suçunun basın önünde işlediği, yüksek yargı üyelerine rencide edici şekilde hakaret ettiği belirtildi.

Gerekçeli kararda "ahmak" ifadesinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya değil, YSK üyelerine yönelik olduğu belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

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"31 Mart seçimini iptal edenlerin ahmak olduğunun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun önce buna odaklanması gerektiğini belirtmiştir. Buradan da anlaşıldığı gibi sanık basın mensuplarına, vermiş olduğu demeçte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı cevap vermekte ancak bu cevap içerisinde, 31 Mart seçimini iptal edenlerin ahmak olduğunu belirterek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi ile uğraşacağını bu hususa odaklanması gerektiğini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun seviyesine inmeyeceğini ve onun kendisi hakkında söylediklerine de onun seviyesine inerek cevap vermeyeceğini, daha öncede onun seviyesine inmediğini, yani İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine ahmak demesine rağmen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun seviyesine inip ona cevap vermeyeceğini açıkça belirtmiş ve buradan da anlaşılmakta 31 Mart seçimini iptal edenler ahmaktır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önce oraya odaklansın derken sanığın kastının, seçimi iptal eden Yüksel Seçim Kurulu ve üyeleri olduğu açıktır. Kaldı ki, sanık bu sözleri söyledikten sonra, bu sözleri basından duyan Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı adına dönemin Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, bu sözlerin hakaret içerdiğini ve Yüksek Seçim Kurulu üyelerine karşı kullanıldığını belirterek 15/11/2019 tarihli suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndermiştir."

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AHMAK KELİMESİNİN KULLANILIŞ ŞEKLİ

Mahkemenin açıkladığı gerekli kararda, "Sanığın savunması, sanık müdafilerinin yapmış olduğu savunmalar, tanık beyanları, dosyaya sanık müdafileri tarafından özel bilirkişilere hazırlattırılarak sunulan bilimsel ve hukuki mütalaalar, Yargıtay kararları birlikte değerlendirilmiş ve sonuç olarak sanığın konuşma metninde geçen 'tam da işte 31 Martta seçimi iptal edenler ahmaktır' cümlesi içerisinde kullanılan ahmak sözcüğünün, cümle içerisinde kullanılış biçimi ve yapılan vurgu dikkate alındığında, aptal, geri zekalı anlamında kullanıldığı ve TCK 125. maddesinde tanımlı bulunan hakaret suçunun oluştuğu, aynı şekilde bu sözleri YSK üyelerine karşı kullanıldığı ve TCK 126. maddesi gereğince suçun muhatabının anlaşılabilir olduğu kanaatine varılmış ve bu doğrultuda hüküm kurulmuştur" ifadeleri yer aldı.

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İMAMOĞLU'NA CEZA

Gerekçeli kararda şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan yargılamada, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm deliller toplanmış ve birlikte değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, sanığın suç tarihinde "tamda işte 31 Martta seçimi iptal edenler ahmaktır" sözleri ile kurul halinde çalışan ve kamu görevi yapan; Yüksek Seçim Kurulu Üyelerine karşı yapmış oldukları görevden dolayı, ahmak demek sureti ile hakaret ettiği, sabit görülerek, sanığın kişiliği, suçun işleniş şekli, meydana gelen zararının ağırlığı, sanığın yargılama sürecindeki davranışları, tüm dosya içeriği birlikte değerlendirilerek sanığın yukarıda belirtilen gerekçeler ile aşağıdaki şekilde cezalandırılması cihetine gidilmiştir."

Önümüzdeki günlerde savcının kararı İstinaf mahkemesine taşıması bekleniyor.

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