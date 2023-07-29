İmamoğlu’nun ‘Özel’ planı

28 Mayıs hezimetinin ardından CHP’de değişim rüzgârları esmeye devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun en büyük rakibi İmamoğlu’nun değişim planı iki ayaktan oluşuyor. İmamoğlu, sonbaharda yapılacak kurultayda Kılıçdaroğlu’na karşı aday olup kazanama durumunda Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yeniden aday gösterilmeme riski ile karşı karşıya kalacak. İmamoğlu’nun bu riski şimdilik göze almayacağını ifade eden kaynaklar, CHP Grup Başkanı Özel’in genel başkanlık için aday olması ihtimalinin daha kuvvetli olduğunu vurguluyor. İmamoğlu ve ekibi kurultayda Özel’e destek verecek. Kılıçdaroğlu’nun kurultayda yeniden genel başkan olması durumunda ise İmamoğlu, yerel seçime kadar değişim çağrılarını askıya alıp İstanbul’a yeniden aday olma yolunu arayacak.

YENİ PARTİ KURABİLİR

İmamoğlu, yerel seçimlerde belediyeyi kazansa da kaybetse de Kılıçdaroğlu’na karşı CHP Genel Başkanlığı’nı kazanamayacağını düşünerek yeni bir parti kurabilir. Aralarında değişim çağrılarını ifade eden ve Zoom görüşmelerine katılan isimlerin de olduğu 30’a yakın CHP’li vekilin yeni bir parti kurması durumunda İmamoğlu ile birlikte hareket edebileceği konuşuluyor. Bu isimler arasında; CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Veli Ağbaba, Hasan Baltacı, Tekin Bingöl, Murat Emir, Özgür Karabat, Gizem Özcan, Yaşar Seyman, Ayça Taşkent, Bülent Tezcan, Seyit Torun, Turan Taşkın Özer, İlhan Kesici de bulunuyor. Milletvekilleri dışında bazı il ve ilçe başkanlarının da istifa ederek İmamoğlu kanadına geçeceği belirtiliyor.

Uzaktan izleyemem

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul Vakfı’nın kurban bağışından elde edilen konservelerin, ihtiyaç sahiplerine dağıtımı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İmamoğlu, “Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini istiyor” şeklindeki ifadelerinin dile getirilmesi üzerine, bunları izleyip takip ettiklerini söyledi. Her sesi dinlemekle yükümlü olduklarını ifade eden İmamoğlu, şöyle konuştu: “Ben 16 milyonluk kentin belediye başkanıyım. Aynı zamanda Türkiye siyaseti yönünde büyük bir mücadele vermiş birisiyim. Dolayısıyla bütün bu eksende öyle arkaya yaslanalım, uzaktan izleyelim modunda, formunda bir insan olamam. Süreci en üst seviyede ilgiyle, alakayla hani neredeyse saniye saniye takip edip, analiz edip çalışan, gerektiğinde de sesini çıkaracak olan, parti içi meseleleri partide, kamuya dönük olması gereken süreçlerde kamuya açık bir şekilde paylaşmaktan asla geri durmam.”







