İMDER Küresel Kiralama Birliğine üye oldu

İMDER, pazar büyüklüğü 120 milyar dolara ulaşan küresel makine ve ekipman kiralama sektöründe aktif oyuncu olmaya hazırlanıyor. Küresel makine ve ekipman kiralama pazarının gelecek 15 yıl içinde yüzde 50 büyüyerek, 2027 yılına kadar 179,6 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor. İMDER, her geçen gün daha da büyüyen bu pazardaki payını artırmak amacıyla dünyadaki kiralama sektörünün en üst seviyedeki kuruluşu olan GRA üyesi oldu. İMDER’e göre, GRA’ya üyelik iş makineleri sektörünün küresel makine ve ekipman kiralama pazarında rekabet edebilirliğini artıracak. Bu üyelik ayrıca iş makineleri sektörünün inovasyon kapasitesini artıracak ve yerli üreticiler küresel piyasalarda daha güçlü olacak. GRA’nın, uluslararası konuların ele alınması, tanıtım, pazarlama, dijitalleşme ve eğitim gibi konularda ülkemize katkı yapması bekleniyor.





KÜRESEL ÖLÇEKTE REKABET GÜCÜ

İMDER ve İSDER Genel Sekreteri Oğuz Yusuf Yiğit, GRA üyeliğinin Türkiye makine sektörü için önemli bir adım olduğunu ve büyük avantajlar sağlayacağını söyleyerek, “Türkiye makine sektörü, dinamik yapısı ve sürekli gelişen teknoloji altyapısıyla dünya pazarlarında önemli bir oyuncu. GRA üyeliğimiz de makine sektörümüzün, uluslararası arenada daha da görünür olmasını, küresel ölçekte rekabet gücümüzün artmasını sağlayacaktır. Üyelikle birlikte kazandığımız küresel bilgi paylaşımı, en iyi uygulamaların ülkemize taşınmasını mümkün kılacak ve sektördeki teknolojik gelişmelerin hızla benimsenmesine yol açacaktır” dedi.





ULUSLARARASI STANDARTLARDA REKABET

Yiğit, “GRA üyeliğimizle birlikte kiralama sektöründe faaliyet gösteren firmalarımız, küresel gelişmeleri yakından takip edebilecek, yenilikçi çözümler geliştirme konusunda önemli adımlar atabilecekler. Dünyada bazı ülkelerde çok ileri seviyelere gelmiş kiralama sektörü örneklerini ülkemizle paylaşacağımız gibi yerli üreticilerimizin küresel kiralama şirketlerinin makine parkında ürünlerini sergilemesine olanak sağlayacaktır. Böylece, Türkiye makine sektörü uluslararası işbirlikleriyle büyüyebilecek ve gelişebilecek. Sektörümüzün küreselleşme yolculuğunda attığımız bu önemli adım, makine sektörümüzün uluslararası standartlarda rekabet edebilirliğini artıracak” diye konuştu.





SEKTÖR İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Yiğit, “Bu önemli gelişme, makine sektörü ve iş dünyası için büyük fırsatlar sunacak. Bu üyelik, dünya genelinde kabul görmüş en iyi uygulamaların ve yenilikçi çözümlerin ülkemize taşınmasını sağlayacak, sektörümüzün gelişimine önemli katkılar sunacaktır” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKLÜK 120 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Makine ve ekipman kiralama sektörü pazarı hakkında da bilgi veren Yiğit, “Pazar büyüklüğü dünya genelinde yaklaşık 120 milyar dolara ulaşan ve gelecek 15 yıl içinde yüzde 50 büyüyeceği tahmin edilen makine ve ekipman kiralama (MEK) pazarının, 2027 yılına kadar 179,6 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor” dedi.





TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ BÜYÜK